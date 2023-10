Las montañas de Ngu Hanh Son (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad central de Da Nang cuenta con los valores históricos y culturales de Ngu Hanh Son como centro de atención. Las autoridades locales trabajan por preservar y promover este patrimonio, a fin de fortalecer el desarrollo sostenible del famoso destino.



El sitio paisajístico nacional especial de Ngu Hanh Son, conocido como Montañas de Mármol; los patrimonios inmateriales nacionales como el festival budista Quan The Am y la aldea artesanal de talla de esculturas de piedra Non Nuoc; y las estelas “Ma nhai” honradas por la UNESCO como patrimonio documental en el marco del Comité del Programa Memoria del Mundo para Asia y Pacífico, todos ellos confluyen en apenas unos pocos kilómetros cuadrados del complejo, capaz de sorprender a cualquier visitante.

Según Nguyen Ngoc Anh, vicepresidente de la Asociación de Viajes de Da Nang, este es un destino turístico famoso en Da Nang, en particular, y en la región central, en general. Se puede decir que el 90% de los visitantes nacionales e internacionales a la ciudad vienen a este complejo.

Ngu Hanh Son es un imán que atrae a los turistas gracias a los valores típicos y diversos del paisaje natural, la cultura, la historia, la religión, la arquitectura y el arte, asociados con la tierra y la gente de Da Nang. El Museo de Da Nang está digitalizando y actualizando el mapa del patrimonio con información sobre esta reliquia, al servicio de la conservación y la investigación.



"Trabajamos arduamente para preservar la reliquia de la mejor manera posible y coordinarnos con agencias relacionadas para restaurarla y preservarla. En particular, colaboramos con el Museo de Da Nang y unidades relacionadas en la integración de datos sobre el sitio para divulgarlos entre el público.", dijo Nguyen Van Hien, jefe de la Junta de Administración de Ngu Hanh Son.



En el tiempo venidero, Da Nang invertirá y renovará elementos de conservación, convirtiendo gradualmente esta área en un parque cultural, un destino turístico destacado en la región central.



Se espera que el gran proyecto cultural eleve el complejo de reliquias de Ngu Hanh Son a la altura de los preciosos valores de este destino./.