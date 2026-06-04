Da Nang reafirma su posición como principal destino MICE de Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) – La ciudad central de Da Nang recibió del 1 al 3 de junio a una delegación de aproximadamente cinco mil turistas MICE de la empresa WinCommerce, quienes participaron en actividades de conferencias, turismo y descanso en diversos puntos del destino.



El programa fue organizado por el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo en coordinación con Vietravel, con el objetivo de impulsar la promoción del mercado MICE - segmento que combina reuniones, incentivos, conferencias y eventos - y fortalecer la imagen de Da Nang como destino turístico de referencia.



Se trata de uno de los grupos MICE de mayor escala que visita la ciudad en 2026, contribuyendo a consolidar la capacidad organizativa y el profesionalismo de Da Nang en este sector, además de reforzar su posición como uno de los principales centros de turismo MICE del centro y de todo Vietnam.



Durante su estancia, los visitantes participaron en múltiples actividades, entre ellas conferencias, recorridos turísticos, experiencias culturales, descanso en complejos vacacionales, degustaciones gastronómicas e intercambios en distintos atractivos de la ciudad.



Para garantizar el buen desarrollo del programa, la Policía de Da Nang implementó medidas de seguridad, control del tráfico y organización vial en las zonas de desplazamiento, alojamiento y celebración de eventos. Asimismo, el Departamento de Construcción apoyó la coordinación del transporte y las rutas de traslado, mientras que la filial ferroviaria local colaboró en las labores de recepción y despedida de los visitantes en la estación de Da Nang.



Según Tran Thi Kim Cuc, directora del Centro MICE Vietnam de Vietravel, Da Nang posee numerosas ventajas para el desarrollo de esa modalidad de turismo gracias a su infraestructura moderna, servicios de calidad y variada oferta turística. Destacó además el respaldo de las autoridades locales y de las entidades competentes como un factor clave para la exitosa organización de grandes delegaciones.



Paralelamente a la atracción de grandes grupos turísticos, la ciudad continúa perfeccionando sus políticas de desarrollo del turismo MICE con un enfoque profesional y sostenible. El programa de promoción de este segmento, implementado desde 2021, fue renovado en 2026 bajo el lema “Da Nang – Elevando la experiencia del turismo MICE”, ampliando los mecanismos de apoyo para empresas y visitantes nacionales e internacionales.



Como parte de esta estrategia, el sector turístico local anunció por primera vez el premio “MICE - The Rising Wave”, destinado a reconocer a las empresas con contribuciones destacadas en la captación de turistas MICE durante 2025, promoviendo así un ecosistema turístico dinámico y profesional.



La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, Nguyen Thi Hoai An, afirmó que el turismo MICE constituye uno de los segmentos prioritarios en la estrategia de desarrollo turístico de la ciudad.



Con ventajas como infraestructura moderna, hoteles de alta categoría, conectividad de transporte y una amplia variedad de productos turísticos, Da Nang reúne las condiciones necesarias para acoger de manera exitosa grandes eventos y delegaciones nacionales e internacionales. La ciudad continuará fortaleciendo las políticas de apoyo, la promoción turística y la cooperación con agencias de viajes y organizadores de eventos para ampliar el mercado MICE.



De acuerdo con estadísticas oficiales, en los primeros cinco meses de 2026, Da Nang recibió alrededor de 101 delegaciones MICE nacionales e internacionales, con un total de más de 28 mil 400 visitantes. De esa cifra, cerca de 18 mil 900 correspondieron a turistas extranjeros y más de nueve mil 500 a visitantes nacionales. El turismo MICE mantiene así una tendencia de crecimiento positiva, especialmente en el segmento internacional, con delegaciones procedentes de India, Malasia, China, Singapur y diversos grupos multinacionales./.

VNA