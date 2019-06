Da Nang, Vietnam, (VNA) Un programa artístico llamado “Danzas del Sol” atraen actualmente a una gran cantidad de vacacionistas a la ciudad centrovietnamita de Da Nang.

El programa “Danzas del Sol”, que tiene lugar en el complejo turístico Ba Na Hill, cuenta la historia de la “tierra de las luces”, dividida en siete reinos distintos.

Por ejemplo, el mundo de la magia ofrece sus visitantes espectáculos de ilusionismo, mientras que reinan en el mundo festivo los infinitos bailes; y en el universo de los gigantes se encuentra el puente dorado icónico de Ba Na Hill.

Más de 200 artistas nacionales y extranjeros brindan a los espectadores la música, danzas y desfiles de moda, además de actuaciones de acrobacia e ilusionismo.

Nguyen Thu Trang, residente en Da Nang, describió el show como "impresionante y sin precedentes".

"Me encantan los artistas y la coreografía. Me gustó más la última parte. Es como si me llevaran al mundo de las hadas. Es increíble,” dijo.

Mientras, Nguyen Thi Lan, turista procedente de la provincia norteña de Thai Nguyen, evaluó que el programa es una perfecta mezcla de espectáculos muy distintos.

Según datos oficiales, Da Nang recibió en los primeros cinco meses del año a casi tres millones 400 mil turistas, cifra equivalente a un incremento interanual del 14,5 por ciento.

Una serie de actividades culturales y turísticas, entre ellas “Danzas del Sol”, tendrán lugar en la ciudad hasta septiembre próximo, en paralelo con el Festival Internacional de Fuegos Artificiales,.

Ngo Quang Vinh, director del Servicio de Turismo de Da Nang, precisó que el programa “Danzas del Sol” cuenta con la asistencia de centenares de artistas y eminentes directores y coreógrafos. Manifestó, además, su esperanza de que el show impulse las llegadas turísticas a Da Nang.

La coreografía del programa costó más de cuatro millones de dólares, mientras que las inversiones en las infraestructuras superaron a los ocho millones de dólares. ¡Vale la pena asistir a las “Danzas del Sol” para descubrir la belleza de Da Nang y pasar un buen tiempo! - VNA