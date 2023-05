Hanoi (VNA)- El grupo tecnológico vietnamita Bkav alertó hoy sobre los ataques de encriptación de datos que afectaron a más de 77 mil computadoras en el país desde diciembre de 2022 hasta la fecha.El centro de soporte técnico de Bkav también recibió cientos de llamadas para solicitar asistencia en el manejo de malware que cifra los datos a cambio de un rescate.Según el Centro de Estudios de Malware de Bkav, de cientos de casos que se contactaron con la firma para pedir ayuda, más de la mitad son organizaciones e individuos que no usan antivirus ni instalan aplicación para la protección de las computadoras, o emplean software no suficientemente fuerte.En particular, la realidad muestra que muchas unidades poseen un gran volumen de datos importantes pero usan antivirus gratuito, por lo que el efecto de protección no está garantizado.Para evitar ataques cibernéticos , los expertos recomiendan que los usuarios y los equipos de administración de sistemas informáticos realicen copias de seguridad de los datos importantes con regularidad, instalen y actualicen proactivamente el software antivirus y de detección de códigos maliciosos con derechos de autor para una mejor protección./.