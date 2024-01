Can Tho, Vietnam (VNA) – Una delegación del Ejército Real de Camboya , encabezada por su subcomandante en jefe, general Thong Thao Rin, realizó hoy una visita a la ciudad de Can Tho, en el delta del Mekong, con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), la mayor festividad del pueblo vietnamita.Al reunirse con las autoridades del Comité Popular municipal, el jefe castrense deseó un nuevo año lleno de felicidad y alegría a los funcionarios, así como a las fuerzas armadas y al pueblo de Can Tho en su conjunto.El Ejército Real de Camboya siempre tiene presente el valioso apoyo de Vietnam que ayudó a su país a lograr la Victoria del 7 de enero de 1979, dijo, y atribuyó los logros de Camboya hoy día, en parte, a la asistencia de Vietnam en el pasado.También agradeció a la ciudad de Can Tho por su continua asistencia al pueblo y a las fuerzas armadas camboyanas, y expresó la esperanza de que se mantengan y desarrollen las relaciones de cooperación entre los ejércitos de los dos países y entre Camboya y Can Tho.A su vez, Nguyen Thuc Hien, vicepresidente del Comité Popular local, destacó que Can Tho y otras ciudades y provincias vietnamitas han enviado numerosas delegaciones para participar en intercambios culturales y artísticos con localidades del país vecino, organizar exámenes y tratamientos médicos gratuitos para los camboyanos desfavorecidos, a la par de incentivar a empresas de ambas partes a participar en la promoción de inversiones, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de cada nación.En tal sentido, abogó por organizar más programas de intercambio y cooperación en todos los sectores, particularmente la educación./.