Hanoi, (VNA)- Los problemas sobre la seguridad e higiene de los alimentos constituyen motivos para incentivar a los vietnamitas que viven en las zonas urbanas, a cultivar vegetales para su propio consumo.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

El aprovechamiento de las cajas de espuma de poliestireno, macetas, o modelos hidropónicos para el cultivo de vegetales en los hogares, no solo contribuyen a suministrar fuentes de alimentos seguros, sino también crean espacios verdes en las ciudades.La aplicación de la ciencia y la tecnología, en particular, facilita mucho el proceso de plantación. Sin emplear mucha tierra o esfuerzos, este jardín hidropónico alcanza para ofrecer dos comidas diarias a 30 trabajadores.El desarrollo de la agricultura en las urbes también atrae la atención de los empresarios. Sin embargo, su participación en la implementación de dicha iniciativa se enfoca principalmente en el suministro de materias primas, equipamientos y variedades de plantas para las familias locales.De acuerdo con Do Van Thanh, director de la empresa Sanova Vietnam, la plantación hidropónica no solo brinda espacios verdes para los hogares, sino también genera ingresos.Ante la creciente preocupación sobre la seguridad alimentaria, y la poca superficie agrícola en las ciudades, el cultivo de vegetales asegura el suministro de los mismos, con lo que contribuye a resolver esos problemas.-VNA