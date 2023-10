Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La Conferencia nacional de asociaciones empresariales y empresarios de Vietnam 2023 tuvo lugar hoy aquí, con énfasis sobre el desarrollo de la comunidad al respecto y la cooperación entre esas agrupaciones.En la cita, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Vietnam (VCCI), Pham Tan Cong, subrayó que el sector económico privado cuenta hoy con casi 900 mil empresas, junto con las estatales, las de inversión extranjera directa y cooperativas.La escala del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam se ubica en el top 40 del mundo y el PIB per cápita en 2022 se situó en cuatro mil 110 dólares, un aumento de 48 veces en comparación con 1986.Según Tan Cong, la comunidad empresarial se considera la fuerza principal en la construcción económica.Datos oficiales indican que el contingente de empresarios e individuos dedicados a negocios según el modelo de hogares en el país puede llegar a 10 millones de personas. El mencionado grupo desempeña un papel importante en la implementación de la industrialización, modernización y construcción de la economía independiente, autónoma e integral del país en la nueva era, destacó Tan Cong.Por otro lado, llamó a las asociaciones y empresas a seguir desarrollándose de manera enérgica y sostenible, enfocarse en mejorar la competitividad e innovar constantemente.A su vez, Do Ngoc An, subjefe de la Comisión de Asuntos Económicos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, notificó que el secretario General del Partido, Nguyen Phu Trong, emitió la Resolución 41/NQ-BCT sobre la formación y desarrollo del contingente de empresarios en la nueva era.Según Ngoc An, tal resolución tiene alto significado e incluye nuevos contenidos sobre perspectivas, orientaciones y soluciones para desarrollar el colectivo de empresarios vietnam itas./.