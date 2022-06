El documento creó las bases para establecer un nuevo orden internacional en el mar y equilibrar los intereses de todos los países desarrollados y en desarrollo, destacó.Se trata de la primera convención que identifica todas las áreas marítimas del mundo, señaló, y agregó que también regula todas las actividades relacionadas con el mar, incluida la investigación científica marítima y la instalación de cables submarinos, señaló.En particular, la convención igual estipula el mecanismo para resolver disputas relacionadas con el mar, agregó.Por su parte, Tran Cong Truc, ex jefe del Comité de Límites del Gobierno, reiteró que la convención abrió un nuevo corredor legal para que los países se basaran en ella con el fin de proteger y administrar sus derechos e intereses legítimos en los mares y océanos.Al hablar por videoconferencia, el profesor Carl Thayer, investigador líder en UNCLOS y derecho marítimo internacional de la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia, consideró que esta convención establece un mecanismo vinculante para resolver disputas.Si dos partes están involucradas en una disputa, pueden consultar UNCLOS para resolverla, añadió.

Delegados particpantes en el evento (Fuente: VNA)

En particular, es un "acuerdo global", lo que significa que una vez firmada la convención, una de las partes debe cumplir con todas las regulaciones, según Thayer.A su vez, el embajador Dang Dinh Quy, exrepresentante permanente de Vietnam ante la ONU, precisó que más que nunca, la comunidad internacional debe mantenerse firme en el mantenimiento de las normas legales establecidas sobre los océanos como UNCLOS.Para garantizar la paz y la seguridad internacionales en el mar, resulta imprescindible adherirse a la UNCLOS, que está jugando un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mar y en la explotación sostenible de los mares por el bien de cada país y de todos, subrayó.Indicó que con una costa de más de 3260 km, 4000 islas (incluidos los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa), 28 localidades costeras, junto con muchos intereses relacionados con el mar, Vietnam participó activamente en el proceso de redacción de la UNCLOS.Precisó que después de que se adoptó la UNCLOS, Vietnam fue uno de los 107 primeros estados en firmar la convención y rápidamente llevó a cabo la ratificación.Con la confirmación de la Asamblea Nacional el 23 de junio de 1994, Vietnam mostró claramente su voluntad de ejercer los derechos dentro de los límites permisibles de UNCLOS, teniendo en cuenta los derechos de libertad de otros estados.Con respecto a la Ley del Mar de Vietnam, los participantes afirmaron que la membresía de UNCLOS requiere que el país emita una ley del mar particular y general.Esa ley, sobre la base de UNCLOS y el derecho internacional, fue aprobada por el Parlamento el 21 de junio de 2012 y entró en vigor el primero de enero de 2013.Este fue un hito importante en el desarrollo del sistema legal de Vietnam, en general, y las regulaciones sobre asuntos marítimos, en particular./.