Destacan logros de provincia de Phu Yen en la lucha contra la pesca ilegal

La provincia centrovietnamita de Phu Yen no registró violaciones de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y el apoyo a los pescadores locales contra problemas imprevistos en el mar, implementando un trabajo de comunicación eficaz para combatir la pesca ilegal en los últimos cinco años.