Cinco ciudadanos chinos detenidos por la Guardia Fronteriza Long Khot en la provincia survietnamita de Long An por su entrada ilegal al país (Fuente:VNA)

Long An, Vietnam (VNA) - La Guardia Fronteriza Long Khot en la provincia survietnamita de Long An detuvo a cinco extranjeros, que entraron ilegalmente al país con la intención de ir a Camboya, se informó hoy aquí.Se trata de Dong Jinhong, Dong Yin Jian, Li Bing Gen, Jing Hua y Ying Shun Hua, residentes de la provincia china de Fujian. Los mencionados fueron arrestados anoche por las fuerzas de Guardia Fronteriza Long Khot cuando se trasladaban a la frontera con Camboya.Con anterioridad, ingresaron a Vietnam el 28 de febrero mediante caminos en áreas fronterizas en el Norte del país indochino, se trasladaron a Ciudad Ho Chi Minh y luego llegaron a la comuna de Thai Binh Trung, en el distrito Vinh Hung, de Long An, con el objetivo de cruzar la frontera para buscar trabajo en Camboya.La Guardia Fronteriza Long Khot coordinó con el Comité Directivo de Prevención y Control del COVID-19 en el distrito de Vinh Hung para trasladar a los ciudadanos chinos a una zona de cuarentena, de acuerdo con las regulaciones antiepidémicas./.