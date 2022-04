Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro Le Minh Khai firmó una decisión por la que aprueba la estrategia de deuda pública hasta 2030, que establece el objetivo de mantenerla por debajo del 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y las deudas del Gobierno no superen el 50 por ciento del PIB.La estrategia tiene como objetivo controlar el gasto excesivo del presupuesto del Estado que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional en el proyecto de presupuesto estatal y el plan financiero nacional para el período 2021-2025.Se espera que las obligaciones de deuda directa del gobierno no excedan el 25 por ciento de la recaudación presupuestaria total anual del Estado y que las obligaciones de deuda externa nacional estén por debajo del 45 por ciento del PIB, según el esquema.Los bonos gubernamentales se emitirán regularmente con plazos estándar, centrándose en plazos de al menos cinco años, mientras que los títulos con plazos inferiores a cinco años también se emitirán de manera flexible, junto con bonos en moneda extranjera en el mercado nacional para atender la demanda de movilización de capital y completar los objetivos del desarrollo del mercado de bonos gubernamentales.Se emitirán bonos internacionales para compensar los gastos excesivos del presupuesto anual del Estado en inversiones para el desarrollo y reestructurar las deudas del Gobierno en condiciones de mercado favorables.Al mismo tiempo, se harán esfuerzos para desembolsar capital de ayuda oficial al desarrollo y préstamos preferenciales extranjeros hasta finales de 2020. Se tomarán prestados nuevos préstamos para sectores importantes, priorizando proyectos que promuevan directamente el crecimiento y el desarrollo sostenible.Los préstamos de las administraciones locales se mantendrán dentro del alcance de los gastos excesivos del presupuesto local aprobados por la Asamblea Nacional, y dentro del límite de préstamos pendientes de acuerdo con las normas de la Ley de Presupuesto del Estado.Mientras tanto, las obligaciones de deuda contingentes estarán estrictamente controladas, mientras que la tasa de crecimiento de los préstamos con garantía del gobierno se manejará para que no exceda la tasa de crecimiento del PIB del año anterior. Además, la deuda externa de las empresas y entidades de crédito será administrada estrictamente dentro de límites razonables.La decisión entró en vigor el 14 de abril, reemplazando la decisión emitida por el Primer Ministro el 27 de julio de 2012./.