El teleférico de tres cables más largo del mundo opera en la isla Hon Thom, Phu Quoc. (Foto: Minh Tu)

Hanoi (VNA)- Impresionado con las rutas de los teleféricos en Phu Quoc, Sa Pa y Ba Na, el New York Times de Estados Unidos aseveró que tales estructuras evidencian la espectacular transformación de la economía y la industria turística de Vietnam.



En el artículo titulado "Si puedes tomar el teleférico hasta el Coliseo, estás en Vietnam”, publicado el 25 de octubre, el principal diario estadounidense hizo comentarios sensacionales sobre los sistemas de teleférico en los destinos turísticos más famosos de Vietnam y Sun Group -la corporación creadora de los mismos.



Tras su publicación, el artículo, que ocupó el primer lugar en la sección de Viajes del New York Times durante muchas horas, acaparó gran atención de los lectores internacionales.



¿Viajar al “Coliseo” en teleférico?



El título del periodista Patrick Scott, autor del artículo, ha despertado curiosidad en los lectores internacionales a la hora de imaginarse Vietnam. Patrick Scott dedicó tiempo a investigar los sistemas de teleférico en la isla de Phu Quoc y las ciudades de Sa Pa y Da Nang, entre otras localidades, y registró descripciones basadas en sus propias percepciones y también en las de turistas internacionales que experimentaron los servicios.



El escritor del New York Times viajó a Phu Quoc en marzo y tomó el teleférico de ocho kilómetros desde Sunset Town (Barrio del Atardecer) hasta la isla Hon Thom. Patrick Scott describió el mar al sur de la isla, visto desde el teleférico en ese momento, "tan claro como cristal" y embellecido además por los colores de cientos de barcos pesqueros de madera, creando una escena brillante.

Sunset Town con la belleza de un pueblo mediterráneo.

Esta ruta del teleférico sirvió además de inspiración para el título del artículo de Patrick Scott. El autor se refirió a la zona de la estación del teleférico como una versión "completa" del Coliseo de Roma, y toda Sunset Town como la de una ciudad mediterránea en Italia, con torres de reloj, fuentes barrocas y ruinas romanas. Patrick Scott describió a la zona turística Sun World Hon Thom y Sunset Town como una de las obras artificiales más sorprendentes de Vietnam.



“Parece Disneylandia o El Show de Truman”, describió Tomek Tabaka, un turista polaco.



En Da Nang, Patrick Scott comentó que la ruta del teleférico hasta la cima de Ba Na ha transformado el antiguo complejo francés en Sun World Ba Na Hills, un parque de atracciones de estilo europeo, con un pueblo francés, una iglesia, castillos de cuentos de hada y, sobre todo, el Puente Dorado -un fenómeno mediático mundial.

Sistema de teleférico en Sun World Ba Na Hills. (Foto: Pham Phung)

En Sa Pa, el autor quedó impresionado con el sistema de teleférico que lleva a la montaña más alta de Vietnam: Fansipan. Los visitantes se sentarán en el teleférico, atravesando el mar de espesas nubes blancas, antes de llegar al espacio despejado en la cima. En Fansipan, los visitantes admirarán complejos espirituales que simulan la arquitectura de las pagodas vietnamitas del siglo XVI, con un campanario de 10 pisos, un sistema de escaleras de piedra y una estatua gigante de Buda sentado.



Suvisa Vathananond y Patrick Tunhapong, turistas tailandeses, comentaron que la zona turística Sun World Fansipan Legend deviene un proyecto que equilibra bien conservación y desarrollo.



Teleféricos "llevan Vietnam al mundo"



"Vietnam alberga las cuatro líneas de teleférico más largas del planeta, todas construidas en la última década, lo cual demuestra la espectacular transformación de la economía y la industria turística de Vietnam", comenta el diario estadounidense, destacando que la mayoría de los famosos sistemas de teleférico desarrollados por Sun Grupo- "Grupo turístico líder de Asia 2022-2023" son honrados con los World Travel Awards.



Steven Dale, fundador de "Gondola Project", un sitio web de renombre que contempla el desarrollo de teleféricos en Asia, dijo que, en la región, uno de los países con mayor éxito en el campo es Vietnam.



Según datos de los fabricantes de teleféricos, en las últimas dos décadas, se han construido alrededor de 26 líneas de teleférico en decenas de localidades del país indochino, lo que evidencia el rápido desarrollo de los sitios turísticos.

El teleférico hasta el pico Fansipan cruza el valle de Muong Hoa.

“El juego” comenzó en 2007, cuando los fundadores del Sun Group regresaron a casa desde Ucrania, y comenzaron con la primera línea de teleférico de unos seis kilómetros de largo hasta la cima de Ba Na (en la ciudad central de Da Nang), en colaboración con el grupo líder de teleféricos Doppelmayr, de Austria.



Desde entonces, Sun Group ha inaugurado seis complejos de Sun World con teleféricos, obteniendo hasta nueve récords mundiales Guinness, tales como el de tres cables más largo del mundo en Phu Quoc, Cabina del teleférico con mayor capacidad del mundo en Ha Long (provincia norteña Quang Ninh), la torre de cable más alta del mundo en Cat Ba (ciudad portuaria de Hai Phong), el teleférico más empinado del mundo hasta el pico Fansipan en Sa Pa (localidad norteña de Lao Cai); el teleférico de un cable más largo del mundo hasta la cima de Ba Na (urbe central de Da Nang), entre otros.



Efectos positivos



Según el experto Steven Dale, en Vietnam hay muchas montañas, bosques e islas, ideales para la construcción de teleféricos, los cuales se consideran una “carretera” que favorece la construcción más rápida, más económica y de menos daños ambientales que las carreteras.



El New York Times comenta que el teleférico resulta significativo para un país en vías de desarrollo como Vietnam. La clase media del país no puede permitirse fácilmente un viaje a Roma (Italia) o París (Francia), pero puede comprar billetes de teleférico a precios de entre 25 y 45 dólares para visitar destinos de inspiración europea como Ba Na Hills o Phu Quoc.

No sólo el Puente Dorado, Sun World Ba Na Hills también atrae a turistas con obras como el Castillo de la Luna.

El diario destaca claramente los efectos positivos de los teleféricos en la economía local. Como señala el artículo, Sapa solo recibió a 65 mil turistas en 2010, antes de que se construyera la autopista desde Hanoi en 2014 y se inaugurara el teleférico en 2016. En 2019, el número de visitantes ascendió a 3,3 millones y alcanzó 2,5 millones el año pasado en el periodo post-COVID-19.



Junto a opiniones encontradas sobre el turismo de Sapa, como los niños de minorías étnicas que piden dinero y el crecimiento incontrolado de muchos edificios y hoteles, el teleférico ha hecho que el pico Fansipan sea más accesible y atractivo para miles de visitantes cada día. "El teleférico ayuda a que otros destinos en Sa Pa no estén superpoblados y los pueblos indígenas sigan conservando sus características tradicionales", subraya el artículo./.

VNA