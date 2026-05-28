Dirigente partidista vietnamita pide reforzar papel de Consejos Populares

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, asistió y pronunció hoy un discurso en la Conferencia Nacional de los Consejos Populares sobre la implementación de orientaciones y tareas para el mandato 2026-2031.



Durante su intervención, el dirigente valoró altamente los resultados alcanzados por los Consejos Populares de todos los niveles en el período 2021-2026, especialmente en un contexto marcado por numerosas dificultades, como la pandemia de COVID-19, las fluctuaciones de la economía mundial, los desastres naturales, el cambio climático y las exigencias de renovación del modelo de gobierno local.



Según Cam Tu, los Consejos Populares locales han desempeñado eficazmente su papel político, promoviendo el consenso social y contribuyendo a garantizar una transición fluida y eficiente en el proceso de reorganización del aparato administrativo.



Muchas localidades han renovado las actividades de sus Consejos Populares hacia un modelo más democrático, profesional y moderno, mejorando la calidad de la supervisión, las sesiones de interpelación y la aplicación de la transformación digital, señaló.



No obstante, el miembro permanente del Secretariado señaló que aún persisten ciertas limitaciones, como diferencias en la calidad de las labores de supervisión, la falta de firmeza en el seguimiento y ejecución de las recomendaciones posteriores a las inspecciones, así como deficiencias en la coordinación entre organismos en algunas localidades.



Al destacar la importancia especial del mandato 2026-2031, Cam Tu pidió continuar impulsando una profunda renovación de las actividades de los Consejos Populares a todos los niveles, garantizando el liderazgo integral del Partido y, al mismo tiempo, promoviendo la iniciativa, creatividad y responsabilidad de estos órganos.



Asimismo, instó a los comités partidistas locales a reforzar la dirección en la preparación, promulgación e implementación de las resoluciones de los Consejos Populares, asegurando que estas se ajusten a las orientaciones del Partido, respondan a la realidad y tengan alta viabilidad.



Delegados participantes en la cita (Foto: VNA)



El dirigente también subrayó la necesidad de fortalecer el papel de los Consejos Populares en el control del poder a nivel local, intensificando la supervisión sobre las actividades de los Comités Populares y otros órganos del aparato gubernamental, y corrigiendo decididamente las prácticas de supervisión meramente formales o la evasión de responsabilidades.



Las sesiones de interpelación, añadió, deben centrarse directamente en los problemas concretos, definiendo claramente las responsabilidades de cada organización e individuo. La supervisión debe contribuir además a prevenir desde etapas tempranas la corrupción, el despilfarro y otras prácticas negativas.



Por otra parte, los comités partidistas locales deben prestar especial atención a la construcción de un equipo de diputados de los Consejos Populares con firmeza política, ética, capacidad práctica y sentido de responsabilidad; representantes cercanos a la ciudadanía, capaces de escuchar y reflejar fielmente las opiniones del pueblo.



Cam Tu también pidió reforzar la formación y capacitación de los funcionarios encargados del trabajo de los Consejos Populares, especialmente en habilidades de supervisión, evaluación de políticas, aplicación de tecnologías digitales y manejo de problemas emergentes en el contexto del modelo de gobierno local de dos niveles.



Expresó su confianza en que los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031 continuarán renovándose de manera vigorosa y operarán con mayor eficacia y eficiencia, contribuyendo así al cumplimiento exitoso de los objetivos de desarrollo nacional./.