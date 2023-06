El panorama de la reunión (Fuente: VNA)

El embajador de Vietnam en Bélgica, Nguyen Van Thao, (Fuente:VNA)

Bruselas (VNA)- Una audiencia para aprobar el proyecto de Resolución en apoyo a las víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam tuvo lugar el 20 de junio en la Cámara de Representantes de Bélgica , en Bruselas.Al intervenir en la reunión, el embajador de Vietnam en Bélgica, Nguyen Van Thao, informó a los presentes las políticas adoptadas por el gobierno vietnamita a favor de las víctimas de la guerra pasada, incluidos los damnificados por del Agente Naranja/Dioxina.El Gobierno vietnamita emitió el Programa Nacional para superar las consecuencias de la sustancia química/dioxina y estableció un Comité Directiva Nacional para aliviar las secuelas causadas por bombas, minas y sustancias químicas post-guerra en Vietnam, precisó.Además, señaló, la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam (VAVA) se estableció desde el nivel central al local para implementar numerosos programas de apoyo, como construcción de centros de amparo, viviendas caritativas, entrega de becas y financiamiento.Según el embajador, tras la normalización de las relaciones, Vietnam y Estados Unidos han cooperado en estrecha colaboración para superar las consecuencias de la guerra, incluido el tratamiento de dioxina y la asistencia a favor de las personas en discapacidad.Hasta la fecha, el Gobierno estadounidense acordó apoyar a las personas con discapacidad en las ocho provincias gravemente afectadas por la dioxina con un proyecto valorado en 65 millones de dólares para el periodo 2021-2026.La solución al problema del Agente Naranja/Dioxina es aún complicada, difícil y de largo plazo y necesita la ayuda de la comunidad internacional, reiteró Van Thao.También valoró la asistencia de la parte belga en este trabajo, con muchos programas y proyectos de colaboración efectivos.Por su parte, el escritor francés André Bouny, un activo activista social por las víctimas del Agente Naranja/Dioxina, informó sobre las consecuencias de esas sustancias tóxicas que sufren los vietnamitas.André Bouny también es compañero de Tran To Nga, víctima del Agente Naranja/Dioxina, en el proceso de demandar a 26 grupos industriales estadounidenses que produjeron veneno y lo pusieron a prueba durante la guerra en Vietnam.Pierre Gréga, presidente de la Asociación de Amistad Bélgica-Vietnam, quien recientemente visitó Vietnam a principios de marzo, dijo que muchos niños vietnamitas, incluso bebés, viven en áreas contaminadas y nacieron enfermos.Hizo hincapié en la importancia del proyecto de resolución y quiso que este documento sea aprobado para que los científicos puedan continuar analizando los efectos de los productos químicos tóxicos en el medio ambiente y las personas. Este no es solo un problema vietnamita, sino un problema mundial, ratificó.Por su parte, Jan Haemers, director ejecutivo de la empresa tecnológica Haemers, dijo que desde 2022, su entidad ha estado trabajando con el Ministerio de Defensa de Vietnam para limpiar el suelo contaminado en varios puntos, con el apoyo del Gobierno belga.Los resultados de las pruebas realizadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Vietnam muestran que el suelo tratado ya no está contaminado con dioxinas y puede usarse en la agricultura.En una entrevista con el corresponsal de la Agencia de Noticias de Vietnam en Bruselas, André Flahaut, uno de los cinco diputados belgas que propusieron un proyecto de resolución para apoyar a las víctimas vietnamitas del Agente Naranja, dijo que a menudo realiza viajes de trabajo a Vietnam y vio con sus ojos las dificultades que enfrentan los afectados por ese químico mortal.Él y varios diputados belgas presentaron un proyecto de resolución que pide a la Asamblea Nacional de Bélgica, así como al Congreso de Estados Unidos, adoptar programas de acción para apoyar a las víctimas y tratar la tierra contaminada.Durante 10 años, de 1961 a 1971, el ejército estadounidense vertió en el sur del país unos 80 millones de litros de sustancias químicas nocivas, de los cuales el 61 por ciento incluyó al Agente Naranja, que contenía unos 366 kilogramos de dioxina, el veneno más poderoso conocido hasta la actualidad./.