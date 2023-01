Hanoi (VNA)- El comienzo del nuevo año es un momento apropiado para que los jóvenes tengan imágenes brillantes.

En víspera de Año Nuevo, la naturaleza nos ha traído muchas hermosas flores. Si tienen la oportunidad de visitar una nueva tierra en la temporada de flores, seguramente los visitantes no solo tendrán más experiencias maravillosas, sino que también se llevarán a casa un conjunto de fotos excelentes. Las flores no solo adornan las fotos de la “vida virtual” de manera más hermosa, sino que también hacen que los visitantes sientan más nostalgia por esa tierra. Estos son los tipos de flores que los turistas a menudo tienen que esperar hasta este momento para tener la oportunidad de fotografiar, por lo que los grupos de turistas se apresuran a "cazar flores".Enero en Moc Chau estará cubierto de blanco, no de nieve sino de flores de ciruelo en flor. No solo es famoso por las inmensas colinas de té verde, sino que los visitantes también vienen aquí a principios de año debido a los prístinos jardines de flores de ciruelo blanco.En Moc Chau, las flores de ciruelo se esparcirán por las laderas, tirando de un valle a otro, haciendo que todo el cielo se ilumine. Pero si quiere usted convertirse en un verdadero "cazador de flores de ciruelo", visite el bosque de pinos de la aldea de Ang, la subárea de Ba Khe. Cuando las flores de ciruelo "susurran" con esta primavera, darán a los visitantes la sensación de estar perdidos en un sueño poético de cuento de hadas.Fue solo a mediados de diciembre del año pasado que los jóvenes estaban ocupados preparando un programa para visitar el pueblo de montaña y ver los cerezos en flor. En los grupos que aman a Da Lat, muchos miembros cuentan cada día de la temporada de floración para capturar el cielo de flores de color rosa brillante. Los jóvenes apasionados por la "vida virtual" piensan que la temporada de flor de durazno en la “ciudad de los sueños” no es diferente del paisaje de Corea del Sur o Japón, por lo que los turistas están muy emocionados cuando viajan a Dalat a principios de este año.De hecho, esta flor de color suave es vista como el orgullo de Da Lat y es lo que hace que los turistas siempre anhelen visitar la ciudad cada primavera. Al caminar por las calles, también puede ver fácilmente hileras de coloridos árboles de durazno en flor. Pero si quiere estar más seguro, puede ir al centro de la ciudad por la calle Le Dai Hanh, la zona del lago Tuyen Lam, el lago Cau Dat, perdiéndose en el hermoso bosque de flores de durazno.No solo Da Lat, muchos jóvenes en el norte están esperando este “cambio de estación” para ir a Sapa, ver caer la nieve y “cazar flores de durazno silvestres”. En el frío intenso, las gruesas ramas de flor de durazno aún florecen brillantemente, conquistando los corazones de muchos turistas. Caminando en medio del bosque de melocotones en Sapa, respirando durante mucho tiempo el dulce aroma de los melocotones y el viento frío que sopla a través de ellos, los visitantes han disfrutado tanto del ambiente invernal como del primaveral en el momento de transición. Los visitantes pueden subir a la montaña Ham Rong o sumergirse en los pueblos de las tierras altas para descubrir la naturaleza y la cultura más interesantes mientras disfrutan de las flores de Año Nuevo.Un lugar ubicado cerca de Ciudad Ho Chi Minh pero que aún tiene una flor con un hermoso color primaveral, que es la flor de albaricoque en la ciudad costera de Vung Tau. No demasiado orgullosa ni demasiado quisquillosa, pero la flor de albaricoque sigue siendo atractiva para los turistas que vienen aquí por su suave aroma primaveral. Si Da Lat está vestido con una camisa rosa brillante, las flores de albaricoque en Vung Tau son de color más claro, solo ligeramente rosadas. Pero eso no hace que esta flor sea menos hermosa a los ojos de muchos invitados.Los visitantes pueden detenerse en lugares como el camino al paso Nuoc Ngot, la montaña Minh Dam o muchas áreas en Long Hai – Phuoc Hai para disfrutar de la imagen primaveral de las flores de albaricoque. VNA/PCV