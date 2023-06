Pagoda Tran Quoc en Hanoi. (Foto: Periódico Medio Ambiente y Turismo)

Hanoi (VNA)- Conocido por sus patrimonios culturales y aldeas de oficios tradicionales, el distrito de Tay Ho, en la capital vietnamita, se centra en el desarrollo de espacios culturales y creativos para satisfacer las necesidades de los pobladores locales y atraer visitantes.



Alrededor del lago Oeste hay una zona rodeada por más de 20 reliquias históricas que llevan la huella audaz de la Ciudadela de Thanh Long, tales como: la pagoda Tran Quoc, el palacio Tay Ho, el templo Dong Co, junto con festivales especiales y aldeas de oficios tradicionales de papel Yen Thai, melocotón Nhat Tan, kumquat Tu Lien, plantación de lotos Quang An y arroz glutinoso Phu Thuong.



También se construyó un espacio peatonal Trinh Cong Son, donde se celebran numerosas actividades culturales y artísticas y presentan platos típicos del distrito de Tay Ho y Hanoi.



Según el presidente del Comité Popular del distrito Tay Ho, Nguyen Dinh Khuyet, Tay Ho ha invertido en la construcción de espacios culturales y creativos asociados a las obras patrimoniales, como: la interpretación de artes tradicionales y la práctica del culto a las Diosas Madres y el experimento de cocina del arroz pegajoso de Phu Thuong asociado con el sitio histórico de la casa comunal de Phu Gia.



En particular, dijo, el distrito organizará la asociación de sitios de reliquias y atracciones turísticas alrededor del lago Oeste, tales como: la zona rocosa del río Rojo, el valle de flores Ho Tay y la calle peatonal Trinh Cong Son, para construir tures ecológicos, nocturnos y espirituales. /.