Hanoi (VNA) - Aunque el arroz vietnamita se ha exportado a 150 países y territorios, los mercados para el producto son principalmente países asiáticos y, por lo tanto, necesitan diversificarse, según expertos.Actualmente, la región asiática ha sido el mayor mercado del arroz vietnamita, consumiendo más del 60 por ciento del volumen total exportado del país. Le sigue África con 22 por ciento, América (ocho por ciento), Europa (cinco por ciento) y otras regiones (cinco por ciento).En los primeros seis meses de este año, Vietnam exportó 4,27 millones de toneladas de arroz por valor de 2,30 mil millones de dólares, un aumento del 22,2 por ciento en volumen y un 34,7 por ciento en ingreso con respecto al mismo período del año pasado. Esas son las tasas de crecimiento más altas del sector del arroz en los últimos 10 años.Este año, se pronostica que el volumen de exportación de arroz será similar al de 2022, cuando se enviaron al exterior 7,35 millones de toneladas de arroz.En un informe reciente, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos también pronosticó que la exportación de arroz de Vietnam superará los siete millones de toneladas este año, principalmente debido a la creciente demanda en los mercados asiáticos.En este escenario, Vietnam ocupará el tercer lugar en el mundo en exportaciones de arroz después de la India y Tailandia.El subdirector del Departamento de Mercados de Asia - África del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), To Ngoc Son, dijo que las altas demandas de los mercados tradicionales como Filipinas, China, Indonesia y los países africanos están creando oportunidades para que Vietnam aumente las ventas.En particular, Indonesia y África han anunciado planes para importar una gran cantidad de arroz este año para garantizar las reservas nacionales de alimentos.Indonesia informó que necesita 2,4 millones de toneladas, mientras que África planea importar alrededor de 17,7 millones de toneladas.El MIC subrayó que desde ahora hasta finales de este año, Vietnam debe continuar buscando nuevos mercados para el arroz, mientras optimiza los tradicionales de China y Filipinas.Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial del Ministerio mencionado, dijo que su entidad continuará conectando a las empresas nacionales y sus importadores extranjeros a través de diversas formas, mientras hace pleno uso de los acuerdos de libre comercio y fomenta las conexiones entre los exportadores nacionales y las oficinas comerciales del país en el exteriorDijo que el MIC está diseñando un proyecto para construir y promover la marca del arroz vietnamita. Aconsejó a las empresas locales fortalecer su vinculación y cooperación con los agricultores para formar una cadena productiva cerrada.Con el fin de apoyar a las empresas en la expansión de los mercados, esta cartera se ha coordinado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer la promoción comercial en nuevos mercados como África, Medio Oriente, países de Asia occidental y meridional, y Turquía.Aunque las demandas de arroz en estos mercados no son más altas que las tradicionales, son mercados prometedores para los tipos de arroz de alta calidad, lo que puede ayudar a Vietnam a aumentar el valor de las exportaciones de arroz./.