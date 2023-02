Ciudad Ho Chi Minh es bien conocida por su histórica arquitectura colonial francesa (Foto: VNA)

Cada día 14 del mes, la ciudad de Hoi An apaga sus luces eléctricas e ilumina la noche con linternas de papel encendidas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Dos ciudades vietnamitas, Ciudad Ho Chi Minh y Hoi An, han sido incluidas entre los seis principales destinos de la ASEAN que ganaron el premio “Lo mejor de lo mejor de Travellers' Choice” 2023 de TripAdvisor.Según asean.org, sitio web oficial de la ASEAN, los votantes valoraron las ubicaciones de los países por su belleza natural, monumentos históricos y culturales, actividades de aventura y cocinas fenomenales.El sitio web señaló que Hoi An, Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es una ciudad histórica que alguna vez fue un puerto comercial popular entre los siglos XV y XIX en el Centro de Vietnam.Ubicada en la provincia central de Quang Nam, Hoi An deviene una ciudad bulliciosa con una población de unos 120 mil habitantes y constituye un popular destino turístico para mochileros y aventureros que buscan explorar la ciudad y la variedad de atracciones cercanas.La ciudad es notable por sus muchas maravillas hechas por el hombre. Cada día 14 del mes, la ciudad apaga sus luces eléctricas e ilumina la noche con farolillos de papel encendidos.“Con tantas cosas que hacer y probar en Hoi An, no resulta extraño que esta pintoresca ciudad costera se haya ganado el puesto número dos en el premio “Lo mejor de lo mejor de Travellers' Choice” 2023 de TripAdvisor ”, compartió.Ubicada en el Sureste de Vietnam a lo largo del río Saigón, Ciudad Ho Chi Minh es conocida por su histórica arquitectura colonial francesa. La metrópolis sureña también ganó fama por sus numerosas atracciones, como la Pagoda del Emperador de Jade, la Catedral de Notre Dame, el Mercado Binh Tay y el Templo Hindú Mariamman.Votados por viajeros reales, los premios se otorgaron a 25 sitios en todo el mundo, con tres destinos de la ASEAN entre los cinco primeros y seis en general en la lista de 25.Otros destinos en la lista fueron Siem Reap de Camboya, Chiang Mai de Tailandia, la isla de Panay de Filipinas y Lombok de Indonesia.Con anterioridad, Hoi An y Ciudad Ho Chi Minh también habían sido clasificados entre los 25 destinos de moda del mundo por Traveler's Choice de TripAdvisor./.