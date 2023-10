Hanoi (VNA)- The Rhythms y Cloud Nine en Hanoi figuran en la lista de los 25 mejores destinos gastronómicos de Asia de la guía de viajes más popular del mundo, Tripadvisor.El restaurante The Rhythmns ocupa el puesto 15 y Cloud Nine el 24 en la lista como parte del premio Travelers' Choice “Best of the Best” 2023, sobre los 25 mejores restaurantes de lujo votados por expertos y turistas.Ubicado en el séptimo piso de La Sinfonía del Rey Hotel & Spa, en el centro de Hanoi, The Rhythmns ofrece a los comensales una vista perfecta del lago Hoan Kiem y el casco antiguo. El menú incluye cocina tradicional vietnamita e internacional, con pollo asado, rollitos de primavera, rollitos de plátano y helado como platos estrellas.Según Tripadvisor, la combinación de la sofisticada arquitectura occidental con el patrimonio local crea una hermosa melodía que se espera que toque las emociones de los huéspedes y los lleve a un viaje sensorial único.Mientras tanto, Cloud Nine, en el noveno piso de La Siesta Premium Hotel, en la calle Hang Be, impresiona a los comensales con su estilo arquitectónico nostálgico, junto con delicias icónicas de todo el país.El restaurante Ise Sueyoshi en Japón fue nombrado el mejor establecimiento de alta cocina de Asia, seguido por Avartana (India) y Akira Back (Tailandia).El año pasado, el restaurante Kabin en Ciudad Ho Chi Minh fue el único representante vietnamita en el ranking de los mejores restaurantes de Asia.La lista de Tripadvisor se elaboró en base al gran volumen de reseñas y opiniones de sus lectores de todo el mundo durante un período de 12 meses.Travelers’ Choice Best of the Best es un premio anual de Tripadvisor con cinco categorías: destinos favoritos, playa, hoteles, restaurantes y experiencias./.