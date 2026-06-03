Economía de Malasia afronta crecientes presiones por disrupciones en cadena de suministro

Kuala Lumpur (VNA) - Las interrupciones en el suministro derivadas del cierre del estrecho de Ormuz se perfilan como una amenaza directa e inmediata para la economía de Malasia, según un informe del Centro de Iniciativas de Futuro del Sudeste Asiático (Seafic).



El estudio indica que 106 tipos de importaciones malayas transitan por este estratégico punto marítimo, que abarca desde suministros energéticos esenciales hasta insumos industriales y productos alimentarios de consumo.



Los expertos advierten que, si las disrupciones se prolongan, los cuellos de botella en la cadena de suministro podrían provocar fuertes incrementos de precios y alterar de forma significativa los patrones de consumo.



Entre los productos más vulnerables figuran los sulfonatos de petróleo, un componente clave en la producción de lubricantes para motores y aditivos industriales. Malasia depende del estrecho de Ormuz para el 97,9% de sus importaciones de este insumo, principalmente procedentes de Kuwait, lo que deja al país expuesto a graves riesgos de escasez ante cualquier interrupción.



El propano y el butano licuados, componentes fundamentales del gas licuado de petróleo (GLP), también se consideran importaciones de alto riesgo, con niveles de dependencia del 83,9% y el 54,8%, respectivamente. Cualquier alteración en su suministro tendría un impacto inmediato en los costes operativos de restaurantes y pequeños negocios de comida, que no están incluidos en los esquemas de subsidio al gas destinados a los hogares.



El impacto de la crisis se extiende asimismo a los sectores petroquímico y de envases. Materiales plásticos como el polietileno de alta densidad (HDPE) y el polietileno de baja densidad (LDPE), ampliamente utilizados en la fabricación de botellas de leche, bolsas plásticas y envases alimentarios, registran fuertes aumentos de precios más que escasez directa.



El precio del tereftalato de polietileno (PET) se habría duplicado en el primer mes de la disrupción, lo que ha elevado los costes de producción de los fabricantes de plásticos entre un 15% y un 40%. Este incremento ha impulsado la sustitución de materiales de envasado, con empresas como la productora láctea Farm Fresh entre las que han optado por reemplazar botellas de plástico por envases de cartón.



Ante este escenario, se recomienda a las empresas y fabricantes en Malasia diversificar sus estrategias de abastecimiento mediante la búsqueda de proveedores alternativos en distintas regiones./.

VNA