Economía digital de Vietnam, una nueva fuerza impulsora del crecimiento

​Hanoi (VNA) - Desde pedidos entregados en pocas horas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh hasta sesiones de ventas en directo que reúnen a millones de espectadores en las redes sociales, el comercio electrónico vive un auge sin precedentes y está transformando gradualmente los hábitos de consumo de los vietnamitas.

Según datos recientemente difundidos por el diario francés Le Monde, el comercio electrónico en Vietnam creció un 25 % en 2025, generando una facturación de 26 mil millones de euros. Con una participación que ya representa el 11 % de las ventas minoristas totales, Vietnam se consolida como uno de los mercados más dinámicos del Sudeste Asiático.

En las grandes áreas metropolitanas, el incesante movimiento de repartidores en motocicleta refleja este dinamismo logístico. Cada mañana, numerosos mensajeros recogen mercancías en centros de distribución, cargan entre 60 y 80 paquetes en sus scooters y recorren las congestionadas calles urbanas para realizar las entregas. Un sistema logístico cada vez más sofisticado permite que muchos clientes reciban sus compras en cuestión de horas.

La expansión de las compras en línea está estrechamente vinculada a la generalización del uso de teléfonos inteligentes. En Vietnam, alrededor del 92 % de los compradores en línea utilizan sus teléfonos móviles para realizar pedidos. Para las generaciones más jóvenes, las compras por internet se han convertido en una práctica cotidiana que abarca desde la moda hasta los productos para el hogar.

Esta tendencia está obligando a las empresas a reinventar sus modelos de negocio mediante enfoques híbridos. La cadena de cosméticos Hasaki es un ejemplo destacado de esta transición. Fundada en Ciudad Ho Chi Minh en 2016, combina actualmente una plataforma digital eficiente con una red de 300 tiendas físicas en todo el país. La empresa ofrece entregas en un plazo de 48 horas en cualquier punto de Vietnam y en aproximadamente dos horas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.

Uno de los motores más poderosos de este crecimiento es la integración de las redes sociales. Actualmente, alrededor de 70 millones de vietnamitas utilizan TikTok y 85 millones emplean Facebook. La combinación de redes sociales, ventas en directo y plataformas como Shopee, TikTok Shop y Lazada ha dado lugar a un ecosistema comercial dinámico en el que los consumidores pueden descubrir productos, interactuar con los vendedores y completar transacciones sin salir de una misma aplicación.

A pesar de la cautela de los agentes económicos ante la inflación y el aumento de los costes energéticos, las perspectivas siguen siendo positivas, con una previsión de crecimiento anual del 20 % hasta 2030.

Con una población de 100 millones de habitantes, una rápida urbanización y una de las tasas de penetración de internet más elevadas de la región, el comercio electrónico ya no es solo una nueva tendencia de consumo, sino que se está convirtiendo en un motor fundamental de la economía vietnamita./.

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