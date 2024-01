El primer ministro Pham Minh Chinh asiste al Diálogo político “Vietnam: Orientando una visión global”. (Fuente: VNA)

Berna (VNA)- El primer ministro Pham Minh Chinh asistió el 16 de enero (hora local) al Diálogo político “Vietnam: Orientando una visión global”, en el marco de la 54ª Reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM), en Davos, Suiza.Esta es una de las ocho sesiones de diálogo con jefes de Estado y de gobierno organizadas por el FEM 2024, la cual contó con la participación del profesor Klaus Schwab, fundador y presidente del FEM, y 100 líderes de países y representantes de organizaciones internacionales, grupos y empresas miembros del FEM.El profesor Schwab valoró el papel cada vez más elevado de Vietnam, calificándolo como uno de los estados pioneros en el desarrollo de la economía verde e inteligente.Al compartir esta opinión, el famoso comentarista de relaciones internacionales de la revista The New York Times, Thomas Friedman, autor del libro The World is Flat, destacó que Vietnam es un ejemplo de reforma y desarrollo económico rápido y sostenible.El moderador de la sesión de diálogo expresó su deseo de escuchar experiencias y orientaciones de desarrollo y contribuciones de Vietnam al proceso de solución de los problemas globales.En su intervención en el diálogo, el primer ministro Pham Minh Chinh reiteró orientaciones y puntos de vista transversales de Vietnam durante el proceso de construcción y desarrollo del país: construir una economía de mercado con orientación socialista, desarrollar una economía independiente y autosuficiente asociada con una integración internacional proactiva, profunda, sustantiva y efectiva; persistir en la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, solidaridad, cooperación y desarrollo; y la política de defensa de “cuatro no”; desarrollar una cultura avanzada e imbuida de identidad nacional.Al destacar los logros enormes e históricos durante casi 40 años de renovación, Minh Chinh señaló cinco lesiones aprendidas, que incluyen: persistir en el camino hacia el socialismo, la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación; ser un buen amigo, socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional; considerar al pueblo como el hacedor de la historia; promover la fuerza de la gran unidad nacional; combinar el poder de la nación y el poder de la época; y promover el papel de liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.El primer ministro enfatizó el papel de la solidaridad internacional y el multilateralismo en la solución de los problemas globales y la necesidad de tomar al pueblo como centro, sujeto y recurso más importante, fuerza motriz y objetivo del desarrollo. El pueblo necesita participar directamente y beneficiarse de las políticas, dijo.Al responder la pregunta de Friedman sobre la perspectiva de Vietnam sobre el equilibrio de las relaciones con los principales países, Minh Chinh dijo que Vietnam es uno de los países que más ha sufrido desde la Segunda Guerra Mundial al haber visto pasar guerras y embargo. Sin embargo, el país “ha dejado de lado el pasado, superado las diferencias, promovido las similitudes y mirado hacia el futuro” para convertir a los enemigos en amigos.Dijo que las visitas recientes del secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demuestran la firme confianza política entre Vietnam y los dos socios, así como la política exterior de independencia y autodeterminación, por la paz, cooperación, desarrollo y prosperidad, multilateralización y diversificación del país.Señaló varias áreas prioritarias de Vietnam en el futuro, que incluyen transformación digital, ciencia y tecnología, inteligencia artificial y transformación verde.En el sector de semiconductores, compartió los esfuerzos de Vietnam en el desarrollo de la infraestructura estratégica, especialmente la de información, y reveló que el país tiene plan de formar de 50 mil a 100 mil ingenieros en el campo en el futuro.Enfatizó que el gobierno vietnamita continuará mejorando y desarrollando tres avances estratégicos en instituciones, infraestructura y recursos humanos y creará las condiciones más favorables para las empresas extranjeras. Expresó su deseo de que las empresas vinculen la producción con la investigación y la formación.Al destacar que Vietnam es uno de los países más afectados del cambio climático, reiteró los compromisos de neutralidad de carbono para 2025, dados en la COP26.Dijo que para alcanzar este objetivo, Vietnam ha mejorado su capacidad para adaptarse a deslizamientos de tierra, sequías y desastres naturales; al mismo tiempo, desplegar una nueva iniciativa sobre el desarrollo sostenible de un millón de hectáreas de arroz de alta calidad y bajas emisiones, para adaptarse a la tendencia del desarrollo sostenible y promover el importante papel de Vietnam en la garantía de la seguridad alimentaria mundial.Los mensajes del primer ministro Pham Minh Chinh son altamente valorado por los asistentes en el Diálogo./.