En el foro (Fuente: VNA)

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - El XVIII Foro gubernamental-no gubernamental sobre el bienestar social y desarrollo se llevó a cabo hoy en la ciudad de Ha Long, en la provincia de Quang Ninh, bajo el auspicio del Ministerio de Trabajo, Inválidos de Guerra y Asuntos Sociales (MTIGAS).Se trata de una actividad en el marco de la 19 Reunión de Altos Funcionarios sobre el Bienestar Social y Desarrollo (SOMSWD) y los eventos relevantes, presidida por Vietnam como presidente de SOMSWD en el período 2023-2024.Bajo el tema “Bienestar social en adaptación al nuevo contexto”, el Foro tiene como objetivo debatir los desafíos que enfrentan actualmente los sistemas de bienestar social, así como las medidas que implementan los países para abordarlos con un enfoque en el grupo de los vulnerables como niños, personas mayores y discapacitados.El foro contó con la participación de representantes de las agencias gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales de los países miembros de la ASEAN y Timor Leste, la secretaría de la agrupación regional, los países miembros de la ONU y algunas organizaciones internacionales que operan en el sector de bienestar social y desarrollo en Vietnam y en la región.En su discurso de inauguración, Luu Quang Tuan, jefe del Departamento de Cooperación Internacional del MTIGAS, planteó que el fin de la emergencia de la COVID-19 no quiere decir que la epidemia haya terminado y sugirió que los países se centren en la estrategia de gestión, control y prevención de la enfermedad de manera más sostenible y a largo plazo.Añadió que los países deben considerar cuidadosamente las nuevas tendencias emergentes en la región, como los cambios demográficos, la migración, el impacto del cambio climático y los rápidos avances en la ciencia y la tecnología, junto con la persistente pobreza y desigualdad.Sugirió que los participantes intervengan en debates abiertos y compartan puntos de vista para finalizar las recomendaciones del foro, que servirán a futuras discusiones entre altos funcionarios y como base para que los ministros de la ASEAN formulen políticas de bienestar social que satisfagan las demandas de las personas, especialmente los grupos vulnerables, en el próximo tiempo.El foro contribuye a hacer realidad los objetivos y compromisos a largo plazo de los líderes de la ASEAN en la construcción de una comunidad resiliente, inclusiva y centrada en las personas. Refleja la acción colectiva de gobiernos, entidades no gubernamentales, empresas y ciudadanos para garantizar que el desarrollo económico vaya de la mano de la justicia y la estabilidad y beneficie a la gente.Los delegados compartieron información relacionada con políticas y legislaciones de bienestar social, así como prácticas ejemplares, y presentaron recomendaciones relevantes.Las recomendaciones del foro se presentarán en la 19 SOMSWD, prevista del 15 al 17 de noviembre./.