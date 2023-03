Escena de la película "French Tech” (Fotografía: Bulles de Culture)

Hanoi (VNA)- La 13 edición del Festival de Cine francófono tendrá lugar del 18 al 24 del corriente mes en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con la presentación de películas destacadas en los siete cines miembros.

El evento, organizado por la Delegación General Valonia-Bruselas en Vietnam en colaboración con la Oficina de la Organización Internacional de la Francofonía en Asia-Pacífico y algunos países francófonos, apunta a difundir la diversidad cinematográfica y cultural de la comunidad francófona en saludo al Día Internacional de la Francofonía (20 de marzo), informó el periódico Nhan Dan.

Bajo el tema "321 millones francoparlantes, con miles de millones de contenidos culturales" se proyectarán las películas "The Last Dance", "Under the canopy of sweet figs" (Francia/Túnez/Suiza/Alemania/Catar), "Quiet storm" (Bélgica/Luxemburgo), "Thach Thao" (Vietnam), "French Tech” (Francia), "14 Days, 12 Nights" (Canadá) y "Babysitter" (Canadá).