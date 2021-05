Hanoi (VNA)- El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Vietnam autorizó a las provincias de Kon Tum y Dak Lak a llevar a cabo con anticipación las elecciones nacionales, que oficialmente deben desarrollarse el próximo 23 de mayo.En específico, el CEN aprobó la propuesta de la Comisión Electoral de Kon Tum de organizar, el 22 de mayo venidero, las votaciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XV legislatura y miembros de consejos populares de todos los niveles para el mandado 2021-2026 en las comunas de Ngoc Linh, Muong Hoong, Dak Man, Dak Plo, Dak Nhoong y Dak Long en el distrito de Dak Glei, así como en la Guardia Fronteriza de la comuna de Dak Xu, en el distrito de Ngoc Hoi.También permitió la celebración del sufragio ese mismo día en las áreas electorales pertenecientes a las fuerzas armadas de los distritos de Ea Sup y Buon Don y la ciudad de Buon Ma Thuot, de la provincia de Dak Lak.De ese modo, los comicios anticipados se efectuarán en numerosas circunscripciones electorales de un total de 14 provincias y ciudades de Vietnam, a saber, Hai Phong, Can Tho, Ba Ria-Vung Tau, Binh Dinh, Ca Mau, Dak Nong, Hau Giang, Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Nam, Quang Binh, Nghe An, Kon Tum y Dak Lak./.