Efectuarán en octubre Exposición Internacional de lndustria Textil y Confección

Hanoi, 19 sep (VNA) – La Exposición Internacional de la Industria Textil y de la Confección – Maquinaria, Accesorios y Tejidos (HanoiTex & HanoiFabric 2026) se celebrará del 21 al 23 de octubre en esta capital.



El evento, que se celebra anualmente en Hanoi, comprende dos áreas principales: HanoiTex, dedicada a la presentación de maquinaria, equipos y tecnologías para la industria textil y de la confección, y HanoiFabric, que exhibirá tejidos y materiales auxiliares destinados a los sectores textil, de confección y bordado.



La feria será un espacio de encuentro entre empresas productoras, proveedores de tecnología y materiales, así como socios de la cadena de suministro textil y de la confección de Vietnam y otros países.



La exposición cuenta con el respaldo y acompañamiento de la Federación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam (VITAS), el Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (VINATEX) y la Asociación de Textiles, Confecciones y Moda de Ciudad Ho Chi Minh (AGTEX).



Las áreas de exposición presentarán maquinaria, equipos y tecnologías textiles; fibras, tejidos y materiales auxiliares; tecnologías de teñido y acabado; automatización, así como soluciones orientadas a una producción verde, inteligente y sostenible. También se exhibirán tecnologías destinadas a ahorrar agua, productos químicos y energía, aumentar la flexibilidad productiva y reducir los inventarios.



Durante los tres días del evento se celebrarán seminarios sobre asuntos de interés para las empresas del sector, entre ellos las medidas de defensa comercial, la trazabilidad, la transparencia de las cadenas de suministro, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



El vicepresidente de VITAS, Truong Van Cam, señaló que HanoiTex & HanoiFabric 2026 brindará a las empresas la oportunidad de acceder a nuevas tecnologías, maquinaria y soluciones de producción; establecer vínculos con proveedores de tejidos, fibras y materiales auxiliares y socios internacionales, así como actualizarse sobre las tendencias de producción verde, automatización y transformación digital.



Con la participación de numerosas empresas y marcas internacionales, la exposición contribuirá a impulsar la innovación, fortalecer las conexiones empresariales y ampliar las oportunidades de cooperación, ayudando así a la industria textil y de la confección de Vietnam a mejorar su competitividad y ampliar su presencia en los mercados internacionales./.

VNA