La vicejefa de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam Le Thu Ha. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La primera reunión de alto nivel entre las Asambleas Nacionales (AN) de Camboya, Laos y Vietnam (CLV) marca la elevación de la cooperación entre los órganos legislativos al máximo nivel, en contribución a fortalecer la especial solidaridad entre los tres países.Así lo destacó en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias la vicejefa de la Comisión de Relaciones Exteriores de la AN de Vietnam Le Thu Ha , quien comentó que el establecimiento de tal mecanismo constituye un paso para hacer realidad los resultados logrados en la reunión de alto nivel de los máximos dirigentes partidistas de Vietnam, Laos y Camboya, en septiembre de 2021.También, se trata de la determinación de los tres órganos legislativos de profundizar aún más la cooperación y la asociación parlamentaria, a favor de generar beneficios prácticos para los pueblos de cada país, expresó.La práctica histórica de la lucha por la independencia, así como la defensa y el desarrollo del país y la integración internacional, ha afirmado que consolidar y estrechar la relación de cooperación entre Camboya, Laos y Vietnam constituye una necesidad indispensable, con importante significado estratégico para las tres naciones, dijo.Sobre la base de las buenas relaciones amistosas y las tradiciones, para sincronizar con mecanismos de cooperación de alto nivel entre los tres países en implementar efectivamente las direcciones de colaboración acordadas por los líderes de los tres Partidos, en la 43ª Asamblea General de AIPA (noviembre de 2022), el presidente de las AN de Vietnam, Vuong Dinh Hue, de Camboya, Heng Samrin, y de Laos, Saysomphone Phomvihane, firmaron una declaración conjunta para establecer oficialmente el mecanismo de CLV , que se celebrará de forma bianual y rotativa en cada país, informó.Con el mensaje de paz, amistad, solidaridad y cooperación para la prosperidad y el desarrollo sostenible, en la primera sesión plenaria, los presidentes legislativos de Vietnam, Laos y Camboya pronunciarán importantes discursos sobre el fortalecimiento del papel de los tres parlamentos en la promoción de la cooperación, la asociación, la solidaridad y la prosperidad, según la misma fuente.En el marco de reunión, se organizarán sesiones de debates de comisiones parlamentarias sobre política exterior, economía-cultura-sociedad y defensa-seguridad.Al final de la conferencia, se emitirán una Declaración conjunta, demostrando la determinación política y el compromiso de los jefes de los tres cuerpos legislativos para ampliar y profundizar la cooperación y la asociación parlamentaria, en aras de mantener y proteger la cooperación mutua beneficiosa entre las AN de los tres países, reveló.La Declaración conjunta promoverá la cooperación integral en los campos de la política, la cultura y la economía, las relaciones exteriores, la seguridad y la defensa por el desarrollo socioeconómico de cada país, así como el beneficio común de los tres países y pueblos en la región del Triángulo de desarrollo CLV, afirmó.De acuerdo con Le Thu Ha, la AN de Vietnam participó activamente en el proceso de redacción de tal documento y aportó muchos comentarios para mejorarlo con un espíritu constructivo, mostrando buena voluntad y responsabilidad hacia los intereses comunes de la región.El acontecimiento tiene un significado muy importante para continuar desarrollando las relaciones políticas que son el núcleo de la orientación general de los vínculos trilaterales, en contribución a fomentar la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo Vietnam - Camboya, Vietnam – Laos y Camboya – Laos, agregó.En ocasión de asistir a la primera reunión de alto nivel, el presidente de la AN de Vietnam, Vuong Dinh Hue, realizará una visita de trabajo en Laos, con el objetivo de enriquecer aún más la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos Partidos, Estados, Asambleas Nacionales y los pueblos de ambas naciones, notificó./.