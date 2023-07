El embajador de Malasia en Vietnam, Dato Tan Yang Thai (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y Malasia han experimentado muchos logros inesperados, pero todavía existe mucho potencial para desarrollarlas en los próximos tiempos, afirmó el embajador de Kuala Lumpur en Hanoi, Dato Tan Yang Thai.Durante una entrevista concedida a los reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en vísperas de la visita al país indochino, los días 20 y 21 de este mes, del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, el diplomático afirmó el importante significado de esta gira para promover las relaciones entre los dos países.Se trata de la primera visita de Anwar Ibrahim a Vietnam desde su asunción en noviembre de 2022, que tiene lugar en el contexto de que los dos países celebran el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas (1973-2023), resaltó.“Espero que esta visita robustecerá aún más los lazos bilaterales, especialmente en el campo de economía, porque hay muchos trabajos que se podrían hacer para cooperar, en beneficio de ambas partes”, compartió.Según Tan Yang Thai, acompañarán al premier Anwar Ibrahim, funcionarios a cargo del sector económico, incluido el Ministro de Inversión, Comercio e Industria, y muchas empresas de Malasia.Esta será una oportunidad para que Malasia aprenda sobre el desarrollo económico de Vietnam, a fin de evaluar áreas específicas donde las dos partes pueden promover aún más la cooperación, precisó.Al enfatizar el papel de las empresas en el fomento de las relaciones entre los dos países, el embajador Tan Yang Thai resaltó la tendencia de que cada vez más inversionistas malasios vienen a Vietnam para buscar oportunidades de inversión.Tal resultado se atribuyó a los esfuerzos efectivos del Gobierno de Vietnam en la atracción de inversión extranjera, incluida la política de visas que fue recién aprobada por la Asamblea Nacional y entrará en vigor el 15 de agosto venidero.Tan Yang Thai enfatizó que Malasia aspira a dar la bienvenida a los inversores vietnamitas, porque muchas empresas vietnamitas tienen potenciales para expandir la inversión comercial en la región e incluso fuera de la región como Vingroup.Respecto a las áreas en las que ambos países pueden fortalecer la cooperación en el futuro, el diplomático malasio compartió que el mercado para los musulmanes (mercado Halal) es un área potencial, pero aún no ha recibido la debida atención.En el foro empresarial bilateral que se realizará en el marco de la visita del primer ministro Anwar Ibrahim, las empresas vietnamitas tendrán la oportunidad de comprender mejor el Halal, dijo y agregó que esta es un área que puede abrir grandes oportunidades de cooperación bilateral.Al compartir sus impresiones cuando trabajó en Vietnam, Tan Yang Thai reiteró que la comida es una de las características interesantes de la cultura vietnamita y expresó su amor por los platos de Vietnam, especialmente el Pho (sopa de fideos de arroz con carne de res).Al ser un aficionado a la historia, el diplomático notó muchas similitudes entre la ciudad vietnamita de Hoi An y la ciudad malasia de Malaca y también manifestó su impresión ante los esfuerzos por preservar la belleza de este casco histórico.Tras indicar que tanto Hoi An como Malaca son centros de comercio marítimo hace cientos de años, se comprometió a que durante su mandato en Vietnam, intentará fortalecer la conexión entre Hoi An y Malaca, como contribución al establecimiento de la relación de hermandad entre ambas ciudades./.