Panorama de la cita (Fuente: VNA)

Hanoi, 09 ene (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam inició hoy aquí su reunión 41, centrada en el debate sobre el proyecto de la Ley de modificación y complementación de algunos contenidos de la Legislación de promulgación de documentos legales. Durante la sesión, presidida por la presidenta del Parlamento, Nguyen Thi Kim Ngan, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la AN, Hoang Thanh Tung, se refirió a la adopción de un procedimiento para el establecimiento de leyes y ordenanzas.Por su parte, Kim Ngan propuso m an tener los procedimientos actuales para la adopción de los cambios, teniendo en cuenta el fomento del papel del Gobierno en la defensa de los proyectos de leyes presentados por el mismo gabinete.Según la agenda, los diputados intercambiarán también opiniones acerca de los proyectos de la ley de modificación y complementación de la legislación pericia judicial y la Ley de mediación y diálogo en tribunal./.