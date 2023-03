Can Tho (VNA) Autoridades y empresas de la ciudad sureña vietnamita de Can Tho se reunieron hoy con directores del grupo filipino de Vista Land para buscar oportunidades de cooperación comercial y de inversión.En el evento, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Can Tho, Duong Tan Hien , subrayó el papel, posición y potencial de la localidad en la región del Delta del Mekong y afirmó que con su ventaja en la agricultura de alta tecnología, los productos agrícolas y acuáticos locales satisfacen el interés de Vista Land.Por su parte, representantes de Vista Land informaron que el grupo está buscando oportunidades comerciales en el sudeste asiático, incluido Vietnam, con el deseo de mejorar la calidad de los productos alimenticios.En Can Tho, Vista Land encontró una serie de productos potenciales para introducirlos en Filipinas, tales como arroz, frutas, camarones, pescado procesado y frutas secas, dijeron.En 2022, el valor de exportación de Can Tho al mercado de Filipinas alcanzó 101,98 millones de dólares, con los principales productos exportados como arroz, mariscos, prendas de vestir, productos farmacéuticos, medicamentos veterinarios y otros artículos; mientras importó de ese mercado materias primas farmacéuticas y otros materiales por un importe de 1,02 millones de dólares./.