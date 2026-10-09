Empresa vietnamita busca apoyo financiero para ampliar su red eléctrica

Hanoi (VNA) - La Corporación Nacional de Transmisión Eléctrica de Vietnam (EVNNPT) ha convocado a los bancos a presentar ofertas competitivas para gestionar préstamos por un valor de hasta 200,9 millones de euros destinados a financiar ocho proyectos de transmisión eléctrica.



EVNNPT, inversionista de los proyectos, ha encargado su gestión al Comité de Gestión de Proyectos de Transmisión Eléctrica Nacional (NPTPMB), al Comité de Gestión de Proyectos de Electricidad del Norte (NPMB) y al Comité de Gestión de Proyectos de Electricidad del Sur (SPMB).



Tres de los proyectos requieren parte de los fondos previstos, incluidos 13,3 millones de euros para la subestación de 220 kV de Ung Hoa y las líneas de conexión, 18,6 millones de euros para la subestación de 220 kV de Tan Viet y la línea de 220 kV Tan Viet-Gia Loc-Pho Noi, y 35,3 millones de euros para la subestación de 220 kV de conexión con la línea de transmisión Dong Anh-Van Tri.



Los otros cinco proyectos requieren 31,6 millones de euros para la subestación de 220 kV de Ben Cat 2; 20,1 millones de euros para la subestación de 220 kV de Thanh Ha; 13,5 millones de euros para la subestación de 220 kV de Ly Nhan; y 29,5 millones de euros para la línea de transmisión Bac Ninh 500 kV-Bac Ninh 4.



Se espera que los proyectos aumenten la capacidad de transmisión y respondan al creciente consumo de electricidad en el norte y el sur de Vietnam, incluidas Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh, Ninh Binh, Tay Ninh y Ciudad Ho Chi Minh. Asimismo, contribuirán a reforzar las interconexiones de la red, aliviar la carga de las subestaciones y líneas existentes, mejorar la fiabilidad, seguridad y estabilidad de la operación del sistema eléctrico y reducir las pérdidas de electricidad.

Vista en perspectiva de la subestación Ung Hoa de 220 kV y las líneas eléctricas de conexión. Foto: EVN

Los proyectos en Hanoi, Bac Ninh y Hai Phong tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda de electricidad de las zonas industriales y urbanas, mientras que los de Tay Ninh y Ciudad Ho Chi Minh permitirán aumentar la capacidad de suministro en áreas que atraviesan un rápido proceso de desarrollo económico e industrial.



Los bancos deberán presentar sus propuestas de licitación al Departamento de Finanzas y Contabilidad de EVNNPT antes de las 8:30 horas del 27 de noviembre próximo./.



