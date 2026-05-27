Economía

Empresas vietnamitas buscan expandirse en Australia en feria gastronómica de Sídney

Más de 10 mil empresas, proveedores y profesionales del sector de la alimentación y la hostelería, incluidos vietnamitas, participaron en la Feria Foodservice Australia 2026, que se celebra del 25 al 27 de mayo en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney.

Visitantes en el pabellón vietnamita. (Fuente: VNA)
Visitantes en el pabellón vietnamita. (Fuente: VNA)

Sídney (VNA) Más de 10 mil empresas, proveedores y profesionales del sector de la alimentación y la hostelería, incluidos vietnamitas, participaron en la Feria Foodservice Australia 2026, que se celebra del 25 al 27 de mayo en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney.

Se trata de una de las ferias comerciales más grande de Australia, la cual se ha convertido en un "punto de encuentro de oro" para empresas de todo el mundo en los sectores de alimentación, bebidas, restaurantes, hoteles y servicios gastronómicos.

En el acontecimiento, los clientes australianos han demostrado su interés en productos ecológicos vietnamitas, especialmente aquellos destinados al sector de la restauración y la hostelería, como vajillas y pajillas o rubros orgánicos del país indochino, entre otros.

Durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Australia, Tran Thi Thanh My, vicecónsul de Hanoi en Sídney, comentó que el evento reunió a numerosas empresas, fabricantes, proveedores, distribuidores y especialistas del ecosistema de servicios culinarios procedentes de muchos países, incluidos Reino Unido, Italia, Estados Unidos y europeos.

Por lo tanto, esta es una oportunidad práctica para que las empresas vietnamitas presenten sus productos, se conecten con clientes e importadores y se mantengan al día sobre las nuevas tendencias en los sectores de alimentos, bebidas y equipos para servicios gastronómicos, reiteró Thanh My, quien es también jefa de la Oficina Representativa del Comercio de Hanoi en Canberra.

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En el pabellón vietnamita. (Fuente: VNA)



Como organismo representativo del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, a través de esta feria la Oficina quiere apoyar a las actividades de promoción de empresas connacionales que no han tenido la oportunidad de participar directamente en el evento. Todos los productos exhibidos incluyen información completa sobre la empresa, los productos y los datos de contacto para que los socios australianos puedan comunicarse cuando lo necesiten, precisó.

La funcionaria enfatizó que el mercado australiano, especialmente las cadenas de distribución asiáticas, ha mostrado desde hace tiempo cierto interés por productos vietnamitas, por lo que esto supone una gran ventaja para las empresas de la nación indochina.

En el mercado australiano, productos vietnamitas se enfrentan a una fuerte competencia de bienes procedentes de Tailandia, Indonesia, Malasia y China debido a sus numerosas similitudes, informó.

Sin embargo, las empresas vietnamitas confían plenamente en la calidad de sus productos, especialmente en lo que respecta a las materias primas y las tendencias de producción respetuosas con el medio ambiente. Estos son criterios que el mercado y los consumidores australianos valoran cada vez más.

Sin embargo, para expandir aún más sus operaciones de negocios, las empresas vietnamitas necesitan ser más proactivas a la hora de cumplir con los estándares del mercado, buscar socios y participar más activamente en los sistemas de distribución, recomendó.

Se espera que las empresas vietnamitas continúen elevando los estándares de calidad y desarrollándose en una dirección ecológica y sostenible, con el fin de elevar la competitividad de sus productos en Australia, abriendo así más oportunidades en el futuro, expresó.

En la Feria Foodservie 2026, la Oficina también ha impulsado la promoción de una serie de eventos internacionales de conexión entre oferta y demanda que tendrán lugar en Ciudad Ho Chi Minh el próximo mes de septiembre, un importante acontecimiento que reúne a numerosos fabricantes y exportadores vietnamitas especializados en productos agrícolas, alimentación y bienes de consumo./.

VNA
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