Despliegan fuerzas para capturar a los delincuentes. (Fuente: VNA)

Algunos periódicos en idioma vietnamita del exterior publican artículos que tergiversan la situación en la provincia de Dak Lak

La vida de los pobladores en las comunas de Ea Tieu y Ea Ktur. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Las fuerzas hostiles utilizan argumentos falsos para intentar quebrar el gran bloque de unidad nacional; sin embargo, no pueden vencer el sólido escudo de la verdad.Inmediatamente después de que un grupo de personas armadas atacó las sedes de los Comités Populares de las comunas de Ea Tieu y Ea Ktur, distrito de Cu Kuin, provincia altiplana de Dak Lak, en las redes sociales y periódicos en idioma vietnamita del exterior, aparecieron muchas informaciones engañosas que tergiversan deliberadamente el suceso.ÂLas radios RFA, BBC y VOA citaron intencionalmente opiniones sesgadas de personas y observadores políticos que atribuyeron los hechos ocurridos a disputas por la tierra y tensiones étnicas de larga data en la Altiplanicie Occidental.Estas páginas publicaron informaciones sin fundamentos de que “a los pobladores de Altiplanicie Occidental les despojaron de su tierra” y “fueron aislados” y por eso “debieron sublevarse”, e hicieron declaraciones para culpar a las autoridades.Según RFA, Y-Duen Buondap, director ejecutivo de la organización Dega Central Highland (Dega Altiplanicie Occidental) con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos, declaró que “informará a las Naciones Unidas y al gobierno de Estados Unidos sobre las violaciones de derechos humanos aquí” (¡).Aunque ocultos bajo una cubierta sofisticada, los artículos en estas páginas no pueden esconder sus intenciones maliciosas de crear, agudizar e incitar contradicciones con el fin de dividir el gran bloque de unidad de los pueblos vietnamitas.ÂIncluso, en las redes sociales, difunden muchas imágenes y videos editados y recortados intencionalmente para provocar inquietud pública e incitar a las personas a criticar al gobierno local y al Estado.La verdad es completamente contraria a lo que las fuerzas hostiles están tratando de propagar.Inmediatamente después del incidente, los pobladores en las localidades y la mayoría de los vietnamitas expresaron su indignación por los actos crueles de los delincuentes. Muchos patriarcas y personas con prestigio en la comunidad de minorías étnicas en la Altiplanicie Occidental se oponen enérgicamente a las acciones que perturban la seguridad y orden social, así como los argumentos falsos de las fuerzas en el extranjero.Los pobladores expresaron lástima ante la muerte de los soldados y compatriotas, denunciaron y ayudaron a las autoridades a localizar a los delincuentes.Gracias a “la postura combativa basada en el apoyo de las masas”, las autoridades funcionales capturaron rápidamente a todos los cabecillas, y hasta el 20 de junio de 2023, 74 personas fueron detenidas y sometidas a prisión provisional. Según declaraciones de esas personas, a ellos se les prometió dinero y bienes para realizar los ataques.La solidaridad y el consenso de las minorías étnicas en Dak Lak muestran que los argumentos sobre conflictos étnicos y religiosos son completamente infundados.El Partido y el Estado han promulgado políticas prioritarias para el desarrollo socioeconómico y el bienestar social en la Altiplanicie Occidental. En Dak Lak y las provincias altiplanas, cientos de comunas cumplieron estándares de nueva ruralidad, más de 90 por ciento de la población utiliza agua higiénica; el 100 por ciento de comunas y 99,39 por ciento de aldeas tienen electricidad; el 100 por ciento de las provincias alcanzan la universalización de la escuela secundaria y el 100 por ciento de las comunas cuentan con clínicas.Las autoridades de todos los niveles también crean condiciones favorables para que los pobladores practiquen la religión.Claramente, el Partido y el Estado siempre se esfuerzan por el desarrollo de la Altiplanicie Occidental, sin dejar a nadie atrás. Los argumentos tergiversadores de las fuerzas hostiles, enmascarados bajo el nombre de democracia, derechos humanos y religión, son complemente inventados.Hasta la fecha, la situación de seguridad y orden en Dak Lak, en particular, y las provincias de la Altiplanicie Occidental, en general, se han estabilizado. El pueblo vuelve a las actividades diarias de producción y negocios, y está acompañado por el gobierno local en respuesta al movimiento “todo el pueblo defiende a la Patria”. /.