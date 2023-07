Captura de pantalla de una escena en "Flight to You" que muestra un mapa con la línea de nueve puntos. (Foto: Vietnam+)

Hanoi- En la era de la profusión de medios de entretenimiento y negocios en línea, con el apoyo de innumerables dispositivos y plataformas de redes sociales, será difícil calcular cuántos casos o cuántas veces el público vietnamita es “envenenado” sin saberlo con imágenes ilegales.



Más recientemente, en solo tres días, varios eventos culturales y de entretenimiento de alto perfil enfrentaron prohibiciones o boicots debido a su asociación con imágenes de la "línea de nueve guiones".



Con el apoyo de múltiples dispositivos y redes sociales, estas imágenes se han difundido utilizando diversos artificios. Aparecen discretamente en varias escenas de la serie de televisión china "Flight to you" (título vietnamita: Huong gio ma di), o aparentemente sin darse cuenta en el sitio web del comité organizador de la gira del grupo de música K-pop Blackpink, e incluso en un mundo irreal en la película hollywoodense “Barbie”, donde los nueve guiones se dividen en otros más pequeños.



Como las plataformas de compras en línea están rompiendo fronteras, cualquier persona puede recibir un paquete impreso con la "línea de nueve guiones", algo impredecible al realizar el pedido en línea.



La divulgación y el uso de publicaciones y productos con la "línea de nueve guiones" en Vietnam constituyen una violación de la ley y no son aceptados en el país, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang, en una conferencia de prensa regular, efectuada el 6 de julio, en Hanoi.



Blackpink es el grupo de K-pop de tercera generación más popular, con gran influencia a nivel mundial, por lo cual se le reconoce un papel importante en la difusión de Hallyu (ola surcoreana) en el mundo.

(Fuente: VNA)

No hace falta reiterar el atractivo de Blackpink tras anunciar dos conciertos en Vietnam, a finales de este mes. Por supuesto, los jóvenes tienen derecho a perseguir sus pasiones, la admiración por sus ídolos y las aspiraciones por las cosas más bellas. Sin embargo, por encima de todo, la soberanía nacional sigue siendo lo más sagrado para cada individuo y nunca debe ser comprometida.



Lo más importante es mantener una visión clara y una alta conciencia de la soberanía nacional, en lugar de acusar a quienes desean asistir al espectáculo de Blackpink de "no amar a su país".



Desde una perspectiva legal, la explicación del 6 de julio por parte de IME Vietnam -el organizador del show de Blackpink-, de que la "línea de nueve guiones" en el mapa en su sitio web oficial fue un "malentendido", generó grave confusión en el público.



Una compañía multinacional de entretenimiento establecida en 2006 con 11 oficinas en Asia no puede carecer de al menos una investigación y comprensión mínimas de la ley en un mercado con una población de 100 millones como Vietnam.



El comunicado de prensa que refiere que el mapa se ha utilizado en su sitio web regional asiático y actualmente no hay un sitio web separado para Vietnam, o la promesa de que “IME revisará y reemplazará rápidamente las imágenes inapropiadas para los vietnamitas” es una explicación en el sentido de “la lengua no tiene huesos.”



En el caso de la película Barbie, prohibida por el Departamento de Cine de Vietnam, la censura del país ha generado efectos positivos en la protección de la soberanía nacional.



Vietnam no tolera películas con puntos de vista poco claros sobre la soberanía territorial, dijo Tran Thanh Hiep, presidente del Consejo Nacional de Evaluación de Cine.



La prohibición de Vietnam de proyectar esta cinta, emitida el 3 de julio, ha sido noticia en medios extranjeros como The Guardian, Variety, CNN y BBC. Estas acciones han ayudado a transmitir un mensaje claro al mundo de que el país no acepta los reclamos de China en el Mar del Este, reforzando una vez más la posición legal de Vietnam y su evidencia en los esfuerzos contra los reclamos marítimos de Beijing.



En particular, en los últimos años, el público ha descubierto muchos casos en los cuales las imágenes de la "línea de nueve guiones" aparecían y desaparecían repentinamente en juegos, películas y páginas de fans, como los sitios web en chino de H&M, Louis Vuitton, Gucci, UNIQLO y Chanel en abril de 2021, y el juego para teléfonos móviles Purrfect Tale, desarrollado por BadMouse en agosto del mismo año.



Esto demuestra el inmenso poder de la comunidad en línea vietnamita y una mayor conciencia de la soberanía nacional sobre mares e islas entre los jóvenes, lo cual deviene crucial en el contexto de la abundancia de información.



Proteger la soberanía nacional sobre mares e islas es responsabilidad no solo de los diplomáticos o soldados, sino también de todos los ciudadanos, que deben estar atentos a cualquier información en línea. En el contexto actual, puede verse como una “guerra silenciosa” en el frente de la información./.