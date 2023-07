Â

Yen Bai, Vietnam (VNA)- Aprovechando la ignorancia y la credulidad de una parte de la etnia minórica Mong, en la provincia norvietnamita de Yen Bai, las fuerzas hostiles han incitado a ese grupo de la población para que se una a organizaciones religiosas ilegales, entre ellas, las llamadas “Gie sua” and “An dien cuu roi” La esencia de las mencionadas organizaciones radica en la congregación de fuerzas para oponerse al Partido Comunista y al Estado de Vietnam, y en el establecimiento de su propio estado, causando desunión entre los pobladores, actividades que implican muchos riesgos potenciales de inseguridad y desorden social. Se tratan de actos ilegales especificados en el Código Penal de Vietnam que suelen someterse a penas de prisión de siete a 15 años.En ese escenario, los comités partidistas, las autoridades locales y las fuerzas pertinentes de Yen Bai han adoptado distintas soluciones oportunas y efectivas para prevenir esos males.La organización “An dien cuu roi” (Gracia de Salvación), también conocida como “An dien doi doi” (Gracia eterna) or “Tin lanh Viet Nam truyen giao” (Misión evangélica de Vietnam ) se origina en el exterior. La doctrina de esta organización se basa en la biblia, al igual que otras organizaciones protestantes, pero encierra tergiversaciones, lo que promueve estilos de vida extremos, bohemios y transgresores de la ley e implica riesgos de división y desunión entre los pobladores y los seguidores de las sectas protestantes ortodoxas.Las cabecillas y sujetos claves de esa organización han participado activamente en actividades de caridad y de formación profesional, giras turísticas, conferencias y seminarios en el extranjero para soliviantar a estudiantes y jóvenes a tener fe en su doctrina.Datos oficiales indican que Yen Bai cuenta actualmente con más de 90 hogares con 536 miembros de la etnia Mong en los distritos de Mu Cang Chai, Van Chan, Tram Tau, Tran Yen y Van Yen que fueron instigados para seguir las prácticas de la “An dien cuu roi”.Sung A Tho, un residente en la aldea de Quyet Tien, comuna de Hong Ca, distrito de Tran Yen, dijo que, debido a su limitada conciencia, al ser instigado y manipulado por los objetos hostiles, se unió a la organización religiosa “An dien cuu roi”.Sin embargo, después de ser concientizado por el gobierno local y las fuerzas policiales, A Tho renunció a unirse a esta organización ilegal y recomendó también a otros miembros del grupo minórico Mong rechazar los argumentos de objetos de la organización “An dien cuu roi”.Además de la organización “An dien cuu roi”, Yen Bai registra seis familias con 40 miembros (todos de la etnia Mong), en los distritos de Tram Tau y Van Chan, que se integran en la organización “Gie sua”. Establecida en 2015, esta organización está dirigida por David Her, un pastor autoproclamado, que actualmente reside en California, de Estados Unidos (El nombre real de ese sujeto es Ho Cha Sung, de unos 50 años, de etnia Hmong, nativo del distrito de Pho Xa Van, provincia de Xiangkhoang, Laos).La organización “Gie sua” fustiga regularmente a las religiones ortodoxas, alegando que Jesús (que se pronuncia como “Giesu” en idiomavienamita) es el nombre que los gobernantes romanos anteriores escribieron mal intencionalmente para servir su complot de dominación, y afirmando que Jesús (catolicismo y protestantismo) no corresponde a la religión de la etnia Mong y que solo “Gie sua” es la religión ortodoxa de ese grupo minoritario. Basando en esos argumentos, la organización ha incitado a las personas de esa etnia minórica a luchar y construir su propio estado.Mientras, Trao A Tong, quien reside en la aldea de Dong Heo, comuna de Cat Thinh, distrito de Van Chan, remarcó que ha estado asimilando sobre “Gie sua” desde 2016. Después de seguir esta organización, a menudo fue instigado para calumniar y oponerse al gobierno. Afortunadamente, gracias a la propaganda de las autoridades y la policía, A Tong se dio cuenta de que “Gie sua” es una organización ilegal y la integración en ese organismo es ilícita.Las estadísticas de la Policía provincial de Yen Bai indican que toda la provincia registra más de 100 hogares, con casi 750 miembros que residen en 31 aldeas, caserios, vencindarios, más de 20 comunas y pueblos y en ocho distritos y ciudades municipales, que son seguidores de 11 organizaciones religiosas ilegales. La mayoría de ellos son miembros de la etnia minórica Mong que viven en áreas remotas y cuentan con dificultades económicas.Según el teniente coronel Giang A Nu, jefe de policía de la comuna de Cat Thinh, distrito de Van Chan, las herejías se infiltran en el área, causando inseguridad, desorden, disputas religiosas e inquietudes en la opinión pública. La lucha contra ese mal en la sociedad enfrenta muchas dificultades.