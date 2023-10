El teniente general To An Xo, portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, interviene en la rueda de prensa del Gobierno el 30 de septiembre. (Foto: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) En los últimos tiempos, si bien la opinión pública internacional ha valorado en alto grado los logros de Vietnam alcanzados en materia de derechos humanos, ha aparecido en Internet información errónea e inexacta que no se corresponde con la situación real sobre ese tema en el país indochino.En concreto, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh recién condenó en primera instancia a Hoang Thi Minh Hong, directora del Centro Change (Cambio), a tres años de prisión por "evasión fiscal".Según la acusación anunciada en el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh, el Centro Change generó ingresos de unos 2,8 millones de dólares de 2012 a 2022, pero Hoang Thi Minh Hong ordenó a los empleados que no emitieran facturas de impuesto sobre el valor para la evasión fiscal de más de 163 mil dólares. Ante el tribunal, Hoang Thi Minh Hong admitió la violación y movilizó a su familia para recuperar más de 85,2 mil dólares.Mientras tanto, la Policía de Hanoi decidió el día 20 de septiembre pasado procesar a Ngo Thi To Nhien, directora de la empresa de Iniciativa de transformación energética, acusada por apropiarse de documentos de agencias y organizaciones conforme al Artículo 342 del Código Penal.La agencia de investigación también procesó y detuvo temporalmente a dos funcionarios del Grupo Nacional de Electricidad (EVN) por proporcionar a Ngo Thi To Nhien documentos relacionados con la planificación de políticas de desarrollo de la red eléctrica del EVN.Sin embargo, después de que Hoang Thi Minh Hong fuera sentenciada y Ngo Thi To Nhien fuese procesada, se publicó informaciones errónea y distorsionada, acusando falsamente que el castigo contra Hoang Thi Minh Hong, una famosa activista ambiental es una demostración de la represión de los ambientalistas en Vietnam.Esta información dice: "Detrás de la represión de Hanoi contra los activistas ambientales", "Vietnam: Necesita urgentemente una reforma de los derechos humanos", "Vietnam: Por favor, retire los cargos contra los activistas climáticos”. Llegaron vagamente a la conclusión de que "tales arrestos son parte de la campaña del Partido Comunista de Vietnam para reprimir a los grupos de la sociedad civil en los últimos años".Además, hay información infundada de que parece tener "motivaciones políticas", con el objetivo de reprimir aún más a los activistas que defienden los derechos relacionados con la tierra y el medio ambiente y exigir una "intervención urgente" (!?).El propósito de estas acciones es engañar a las comunidades nacional e internacional sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam. En nombre de los "derechos humanos internacionales", publicaron declaraciones falsas sobre la situación en Vietnam para intentar intervenir en los asuntos internos de nuestro país. Su repetida artimaña consiste en etiquetar a quienes cometen delitos penales y económicos como “activistas de derechos humanos, de la democracia”, “activistas religiosos” o “activistas ambientales”.Frente a estas artimañas, en una rueda de prensa ordinaria del gobierno, efectuada el 30 de septiembre pasado, el portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, el teniente general To An Xo, señaló claramente que el comportamiento de Ngo Thi To Nhien, y dos funcionarios de EVN fue apropiarse de documentos internos e información que no pueden ser compartidos ni anunciados públicamente.De acuerdo con el teniente general To An Xo, después de que Ngo Thi To Nhien fuera procesada, agencias de medios extranjeros y organizaciones reaccionarias exiliadas distorsionaron y acusaron falsamente a Vietnam de arrestar a una activista ambiental.El Ministerio de Seguridad Pública rechazó esas acusaciones tergiversadoras y las consideró un acto de injerencia en los asuntos internos de Vietnam, enfatizó y agregó que Vietnam no arresta a activistas ambientales.Cabe afirmar que en Vietnam todos los individuos, asociaciones y organizaciones no gubernamental tienen condiciones para operar normalmente de acuerdo con las regulaciones y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de sus actividades ante la ley. Sólo aquellos que infringen la ley o cometen delitos, son arrestados, investigados y llevados a juicio. En Vietnam no existen casas como "detener arbitrariamente a activistas del medio ambiente" o "arrestar a disidentes", como repetían algunas personas en nombre de determinadas organizaciones.Es un hecho que después de 37 años de Doi moi (Renovación), al construir y perfeccionar un Estado socialista del pueblo, regido por la ley, por el pueblo y para el pueblo, y al integrarse activa y proactivamente al mundo, Vietnam ha obtenido muchos logros significativos en la promoción y protección de los derechos humanos. El país también se ha comprometido a implementar las convenciones internacionales sobre derechos humanos de las que es miembro, y lo considera una responsabilidad política y jurídica del Estado.En los últimos años, Vietnam realizó muchas contribuciones en el campo de la promoción y protección de los derechos humanos tanto en la región como en el mundo. Esto se muestra claramente en el elevado número de votos para su candidatura a un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y a su membresía no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.Por lo tanto, los argumentos erróneos antes mencionados no son más que voces solidarias destinadas a difamar a Vietnam y erosionar el prestigio de la reputación del Partido y el Estado ante la comunidad internacional.El siniestro complot de organizaciones e individuos que hablan en apoyo de los infractores de la ley es interferir violentamente en los asuntos internos de Vietnam. Estos actos constituyen violaciones de los derechos humanos del más alto nivel, así como del derecho a la autodeterminación de un país independiente y soberano./.