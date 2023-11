Foto de ilustraci贸n (Fuente:Internet)

Hanoi (VNA)聽El Bur贸 Pol铆tico del Comit茅 Central del Partido Comunista de Vietnam emiti贸 recientemente un reglamento sobre el control del poder, prevenci贸n y lucha contra la corrupci贸n y la negatividad en las actividades de investigaci贸n, procesamiento, juicio y ejecuci贸n de sentencia.



Numerosos funcionarios, miembros del partido y ciudadanos de la capital, Hanoi, estuvieron de acuerdo y valoraron la promulgaci贸n de este reglamento, consider谩ndolo聽 como un nuevo avance en el campo.



A la vez, enfatizaron la integridad de los cuadros del sector judicial como una prioridad absoluta.

M谩xima transparencia en las actividades litigiosas



Pham Van Dung, subdirector del Departamento de Fiscal铆a P煤blica y Supervisi贸n de Investigaci贸n de la Corrupci贸n y Delitos conexos, de la Fiscal铆a Popular Suprema de Vietnam dijo que a聽los propios funcionarios judiciales se les asignan grandes poderes relacionados con los derechos humanos, civiles y la vida pol铆tica de otras personas, por eso, se les requiere asociar los derechos asignados con el aseguramiento de la vida pol铆tica de quienes son sujetos a la investigaci贸n, procesamiento, juicio y ejecuci贸n de sentencia.



Con el fin de lograr el objetivo, Van Dung reiter贸 que se debe dar m谩xima prioridad a la integridad entre los funcionarios judiciales.聽Si ellos practican la integridad, se resolver谩n simult谩neamente diversos problemas.



En concreto, esos funcionarios no tendr谩n que temer en el desempe帽o de sus funciones cuando existan instrucciones con motivos impuros o indebidos de sus superiores.聽Al mismo tiempo, podr谩n eliminar sus propuestas equivocadas que quieren presentar a sus superiores siguiendo las instrucciones de los jefes.

Momento del juicio del caso del vuelo de rescate (Fuente:VNA)

Para prevenir y minimizar la corrupci贸n y la negatividad en las actividades de investigaci贸n, enjuiciamiento, juicio y ejecuci贸n de sentencias, Pham Van Dung afirm贸 la necesidad de contar con un mecanismo en aras de obligar a los funcionarios judiciales a 鈥渘o atreverse ni poder鈥 ser negativos.



A trav茅s del conjunto de herramientas institucionales del Estado que incluyen: disciplina partidista, administrativa y sanciones penales, habr谩 barreras que impidan que los funcionarios se atrevan a cometer actos corruptos y negativos, analiz贸.



Por otro lado, para que los funcionarios no puedan cometer actos corruptos o negativos se requiere la transparencia en las actividades judiciales, y en la organizaci贸n de agencias y unidades, remarc贸.



Cuando las actividades de procedimiento judicial se ven transparentes y el mecanismo de control del poder se considera estricto, es dif铆cil que surjan corrupci贸n y negatividad, apunt贸.



Durante su vida, el Presidente Ho Chi Minh ense帽贸 a los cuadros del sector judicial a ser "justos, rectos, objetivos, cautelosos y humildes".



El est谩ndar de "imparcialidad" requiere que los funcionarios sean siempre justos y sabios en su trabajo, para hacer lo correcto, no trabajar por intereses individuales ni violar la ley por cualquier influencia.



Al implementar las ense帽anzas del Presidente Ho Chi Minh, muchos funcionarios de la Fiscal铆a, en particular, y los judiciales, en general, se han esforzado y practicado.



Sin embargo, tambi茅n hay funcionarios judiciales corruptos que se aprovechan de su conocimiento de la ley para cometer actos de malversaci贸n y corrupci贸n.



Para esos casos, las reclamaciones deben manejarse a un nivel m谩s alto que otros.



De acuerdo con Dung, el manejo de funcionarios judiciales por comportamiento corrupto negativo, tanto en t茅rminos de corto como de largo plazo, tiene diferentes impactos.



A corto plazo, este manejo afecta la reputaci贸n de la rama y de otros funcionarios judiciales, y provoca efectos negativos en la opini贸n p煤blica, comunic贸.



Sin embargo, si se considera desde una perspectiva a largo plazo, ser谩 muy bueno, ya que ayudar谩 a purificar al grupo de funcionarios que han cometido violaciones, creando as铆 una conciencia com煤n entre el equipo de funcionarios judiciales y generando la confianza en las personas, indic贸.



Fortalecer聽la supervisi贸n y el contraargumento social



Nguyen Quoc Viet, subjefe del Instituto de Investigaci贸n Econ贸mica y Pol铆tica de la Universidad de Econom铆a de la Universidad Nacional de Hanoi, subray贸 que resulta necesario aumentar la transparencia y ampliar la participaci贸n de las partes en las actividades procesales.



Espec铆ficamente, con respecto a la transparencia, Nguyen Quoc Viet hizo hincapi茅 en la importancia de aumentar la calidad de los litigios en los juicios a trav茅s del papel de los abogados y la investigaci贸n en aras de mejorar la independencia en los procedimientos, asegurando ingresos suficientes para que los funcionarios judiciales mantengan la integridad.



En particular, los funcionarios judiciales deben asegurarse de que no dependan de la influencia pol铆tica en sus relaciones laborales desde agencias y l铆deres del mismo nivel o superiores, agreg贸.



En cuanto a la ampliaci贸n de la participaci贸n de las partes en las actividades litigiosas, afirm贸 que resulta necesario poner a prueba la socializaci贸n parcial de las actividades judiciales, como por ejemplo las actividades notariales.



Adem谩s, abord贸 que los periodistas deben tener un acceso m谩s amplio y temprano en las etapas del proceso de investigaci贸n y recolecci贸n de informaci贸n./.

VNA