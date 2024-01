Can Tho, Vietnam (VNA)-La Unión de Organizaciones de Amistad de la ciudad de Can Tho, en coordinación con el Consulado General de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, organizó hoy un acto conmemorativo al 65 aniversario del Día Nacional de Cuba (1 de enero).En la ceremonia, el vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Nguyen Thuc Hien, enfatizó que el 2023 marcó hitos importantes en las relaciones bilaterales como el 70 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada; 60 años del establecimiento del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, predecesor de la actual Asociación de Amistad Cuba-Vietnam; y el 50 aniversario de primera visita del Comandante en Jefe cubano Fidel Castro a Vietnam y a la zona liberada de Vietnam del Sur.Tales eventos tienen un significado simbólico para la amistad Vietnam - Cuba, el espíritu heroico y el coraje de los amigos cubanos y el movimiento internacional de solidaridad y apoyo a la lucha del pueblo vietnamita por la liberación nacional, expresó.Vietnam siempre recuerda y agradece el apoyo y la asistencia que el Partido Comunista y el pueblo cubano han brindado al pueblo vietnamita en la lucha por la independencia nacional, confirmó.La ciudad de Can Tho implementa activamente muchas actividades de cooperación específicas y prácticas para consolidar y fortalecer constantemente las relaciones con Cuba, en general, y las localidades cubanas, en particular, dijo.Por su parte, la cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh, Ariadne Feo Labrada, resaltó que la amistad Vietnam - Cuba es extremadamente noble y sagrada y los altos dirigentes de los dos países siempre se han esforzado a lo largo del tiempo por estrechar y mejorar esta buena relación tanto a nivel local como central.La amistad tradicional entre Vietnam y Cuba fue establecida por el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro y ha sido cultivada por muchas generaciones de líderes y pueblos de los dos países, dijo.Ariadne Feo Labrada mostró su admiración por el ritmo del desarrollo en todos los aspectos de la ciudad de Can Tho y prometió hacer todos sus esfuerzos para impulsar las actividades de conexión entre localidades de los dos países.La ciudad de Can Tho y sus empresas y localidades cuba nas promueven la cooperación en áreas claves como la agricultura, la biotecnología, la atención médica, la producción de bienes de consumo, construcción de infraestructura turística y gestión hotelera y materiales de construcción, informó./.