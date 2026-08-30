Entregan viviendas resistentes a desastres naturales en el programa “Special Build 2026”

Da Nang, Vietnam (VNA) – La organización Habitat for Humanity Vietnam (HFHV) celebró el 28 de agosto en la ciudad central de Da Nang una ceremonia de entrega de viviendas y despedida de la delegación internacional de voluntarios del programa Vietnam Special Build 2026.



El programa se desarrolló del 22 al 29 de agosto en las comunas de Que Son y Que Son Trung, donde voluntarios internacionales y locales completaron y entregaron nueve viviendas resistentes a desastres naturales para 16 familias de bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad.



Esta es la primera vez desde 2019 que Habitat for Humanity organiza nuevamente un evento Special Build en la región de Asia-Pacífico. La iniciativa coincide además con el 25.º aniversario de Habitat for Humanity Vietnam, organización que durante este período ha trabajado para construir hogares, comunidades y esperanza en todo el país.



El programa reunió a voluntarios de Habitat for Humanity Metro Denver y de Habitat for Humanity Asia-Pacífico, estudiantes de Japón, empleados de las empresas asociadas Thrivent, Eaton y TTI, así como voluntarios procedentes de Estados Unidos, Australia, Bélgica y Singapur.



Junto con voluntarios locales, el grupo participó en la construcción y entrega de las nueve viviendas, al tiempo que decenas de empleados voluntarios de empresas vietnamitas tuvieron la oportunidad de participar en actividades comunitarias.



Nguyen Van Hue, director nacional de Habitat for Humanity Vietnam, afirmó que el programa refleja los valores de la organización: conectar a las personas, superar las fronteras geográficas y las diferencias de circunstancias para construir no solo viviendas, sino también comunidades y esperanza.



El evento busca asimismo aumentar la conciencia sobre la urgente necesidad de disponer de viviendas seguras y resistentes frente a los desastres naturales.



Habitat for Humanity Vietnam eligió Que Son y Que Son Trung para esta iniciativa por encontrarse en una de las zonas del país más vulnerables a los desastres naturales. Ambas localidades se encuentran a menos de una hora de cuatro importantes destinos culturales y turísticos de Vietnam: Hue, Hoi An, el centro de Da Nang y el Santuario de My Son. Tres de estos lugares están reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial.



Según los organizadores, en junio de 2026, Habitat for Humanity Vietnam y la Unión de Organizaciones de Amistad de Da Nang (DUFO) organizaron una conferencia internacional sobre vivienda inclusiva y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible.



Durante sus 25 años de actividad en Vietnam, Habitat for Humanity ha llegado a unas 320.000 personas, construido o rehabilitado más de 36.000 viviendas y movilizado a 9.380 voluntarios desde 2012 para promover el acceso a viviendas asequibles y el desarrollo comunitario.



Además de construir y reparar viviendas, la organización ofrece soluciones de financiación, capacitación sobre vivienda segura e iniciativas para fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.



El programa Vietnam Special Build 2026 da continuidad a estos esfuerzos, transmitiendo el mensaje de que las viviendas seguras y resistentes no son solo una necesidad básica, sino también una infraestructura fundamental que requiere inversiones específicas, sostenibles y coordinadas entre los Gobiernos, las empresas y las organizaciones sociales.



Habitat for Humanity International comenzó a trabajar en Vietnam en 2001 para promover el acceso a viviendas seguras, sostenibles y asequibles. Desde entonces, ha colaborado con autoridades, gobiernos locales, comunidades y miles de familias para mejorar las condiciones de vivienda, ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento, reducir los riesgos de desastres y fortalecer la adaptación al cambio climático./.



VNA