Hanoi (VNA)- La revista australiana de turismo Escape deleitó a sus lectores con la imagen del Puente Dorado en Da Nang, uno de los siete mejores destinos de Vietnam, en su edición especial del pasado 16 de julio.En el artículo titulado "Emocionar y relajarse" publicado en el citado medio, Ronan O'Connell, quien ha viajado a Vietnam 14 veces, reveló que la nación sudesteasiática nunca deja de sorprender a los turistas . Dijo que además de Da Nang, Hoi An, Hue, Hanói, Sa Pa, Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho, otros destinos son muy recomendables, según el periódico electrónico Nhan Dan.Después de Singapur, Da Nang es la ciudad más acogedora del Sudeste Asiático, según O'Connell. Recordó que Insider, un conocido sitio web de noticias de Estados Unidos, había catalogado el Puente Dorado de Da Nang como uno de los 28 viaductos más impresionantes del mundo. La publicación empresarial india Luxebook lo nombró uno de los puentes más famosos de todo el planeta.También comentó que las ciudades de Vietnam se están desarrollando rápidamente y este "ajetreo" es lo que estimula el deseo de buscar lugares tranquilos para el equilibrio.La lista también incluye a Hoi An, reconocida como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Allí los visitantes pueden pasear por la noche para disfrutar del casco antiguo, bellamente iluminada por miles de faroles, o visitar el santuario de My Son, el complejo arquitectónico Cham más renombrado de Vietnam.Hue también es una ciudad que impresiona a O'Connell por su arquitectura y cultura únicas y la belleza virgen de la bahía de Lang Co. Situada en la costa del Mar del Este y junto a la resplandeciente laguna de Lap An, Lang Co es realmente un destino ideal para los amantes del mar, opinó.Hanói pudiera ser la mejor ciudad de Asia, según O'Connell. El autor indicó que pocos lugares pueden competir con la diversidad turística de la capital vietnamita, destacada por sus numerosos sitios históricos, galerías de arte, una vida nocturna vibrante, experiencias culinarias inolvidables y grandes valores.“Con solo 200 dólares puedes permanecer en Hanói un día, hospedarte en un hotel de cinco estrellas, hacer tres comidas en un restaurante de lujo, tomar un taxi por la ciudad y visitar muchos lugares. Hacer lo mismo en Tokio, Singapur o Hong Kong te costará unos 500 dólares”, reveló.Sa Pa, una parada turística en la norteña región montañosa de Vietnam, encantó a O'Connell por su asombrosa belleza natural de valles rodeados de verdes terrazas y encantadores caseríos acurrucados a lo largo de serpenteantes senderos.Según el articulista, las personas a dieta deben dejar de visitar Ciudad Ho Chi Minh, cuya culinaria es irresistible. Además, admirar obras impresionantes como la Casa de la Ópera, la Catedral de Notre Dame y la Oficina Central de Correos será una experiencia interesante en esta sureña metrópolis vietnamita.También sugirió que desde Ciudad Ho Chi Minh, los visitantes pueden conducir durante tres horas hacia el suroeste en el delta del Mekong, hasta Can Tho, donde conocerán mercados flotantes más encantadores que el de Bangkok, Tailandia.Cada día, decenas de pequeñas embarcaciones que venden frutas y delicias locales se congregan en el río Phong Dien, a unos 20 kilómetros del centro de Can Tho. El mercado flotante de Cai Rang, donde se ofrecen muchas especialidades locales, no se encuentra muy lejos. Ambos lugares son encantadores y relajantes, y brindan a los visitantes experiencias únicas y excelentes fotografías./.