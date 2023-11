Thua Thien – Hue, Vietnam (VNA)- El espectáculo en vivo Hue by Light, un programa artístico que combina sonido y luz, simbolizando el intercambio cultural entre Vietnam y Francia, tendrá lugar el 12 de diciembre próximo en la Ciudadela de Hue de la ciudad homónima, informó el Comité Organizador.Se trata de una actividad cultural, organizada por la Embajada de Francia en coordinación con el Instituto Francés en Vietnam, el Comité Popular de Thua Thien-Hue y AC3 Studio (Francia), para celebrar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.El Comité Organizador del evento espera que el programa apoye la industria turística de la provincia vietnamita mediante la promoción de la imagen de las obras icónicas de la ciudad de Hue al público.El espectáculo de luces único (Mapeo 3D) iluminado en la superficie arquitectónica de Ngo Mon (Puerta Meridional), de la Ciudadela de Hue, será lo más destacado de Hue by Light para honrar el valor del patrimonio arquitectónico de esta antigua capital imperial.En Hue by light , el público también puede disfrutar de un nuevo programa artístico de música electrónica del famoso músico, cantante y compositor francés Sébastien Tellier y el grupo musical vietnamita Limebócx.El vicepresidente permanente del Comité Popular provincial Nguyen Thanh Binh informó que, además de las entradas de invitación, Hue by light abrirá de forma gratuita y dará la bienvenida a alrededor de 10 mil lugareños y turistas.El espectáculo en vivo figura como parte de una serie de eventos de la Semana Internacional de Música de Hue 2023, que se llevará a cabo del 8 al 12 de diciembre con el tema "Melodías de cuatro temporadas"./.