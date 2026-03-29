Economía

Establecen Consejo para revisar modificaciones al proyecto nuclear de Ninh Thuan

Vietnam ha establecido un consejo de evaluación para revisar las modificaciones propuestas a la política de inversión del proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1.

La planta de energía nuclear Ninh Thuận 1 se levantará en la aldea de Vinh Truong. (Foto: VNA)
La planta de energía nuclear Ninh Thuận 1 se levantará en la aldea de Vinh Truong. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Vietnam ha establecido un consejo de evaluación para revisar las modificaciones propuestas a la política de inversión del proyecto de la central nuclear Ninh Thuan 1.

El viceprimer ministro Bui Thanh Son firmó el 27 de marzo la resolución que crea este organismo, encargado de examinar los ajustes relacionados con el proyecto, una de las dos centrales nucleares originalmente previstas en la provincia centro-sur del país.

El consejo estará encabezado por el ministro de Finanzas, con un viceministro de Finanzas como vicepresidente.

Entre sus integrantes figuran altos funcionarios de distintos ministerios, incluidos Industria y Comercio, Construcción, Defensa, Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, Justicia, Agricultura y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Educación, así como representantes del Banco Estatal de Vietnam y del gobierno provincial de Khanh Hoa, donde se desarrolla el proyecto.

El Ministerio de Finanzas actuará como órgano permanente del consejo, encargado de coordinar el proceso de evaluación.

En el marco del mecanismo gubernamental para revisar proyectos de importancia nacional, el consejo deberá elaborar un informe de evaluación que sintetice las opiniones de sus miembros y formule una recomendación clara sobre si el proyecto cumple con los requisitos para su aprobación.

Dicha recomendación servirá de base para que el Gobierno decida si somete las modificaciones propuestas a la Asamblea Nacional para su consideración.

Se ha instruido al Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) a revisar y completar la documentación relativa a los cambios propuestos, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y directrices gubernamentales, y aportar todos los materiales necesarios para respaldar el proceso de evaluación.

A comienzos de esta semana, los gobiernos de Vietnam y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación para la construcción de una central nuclear en Vietnam el 23 de marzo, durante la visita del primer ministro Pham Minh Chinh a Moscú.

El 1 de julio de 2025, Khanh Hoa y la vecina Ninh Thuan se fusionaron para formar la nueva provincia de Khanh Hoa./.

VNA
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