Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Seis parejas de competidores de artes marciales de Vietnam, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur e Irán competirán el 14 de octubre en el torneo All Star Fight 2023 en Ciudad Ho Chi Minh.Se trata de un evento coorganizado por el Departamento municipal de Cultura y Deportes, la Federación local de Muay, la Televisión de Ciudad Ho Chi Minh y California Fitness & Yoga en Ravo Park.Cinco de los seis combates del evento se desarrollarán en formato Muay, mientras que el restante será en formato profesional (Kickboxing) en la categoría de 55kilogramos entre Huynh Van Tuan (Vietnam) y Kim Myeong Jun (Corea del Sur).Lo más destacado de All Star Fight 2023 será el partido por el título del Consejo Internacional de Combate Profesional (IPCC) en la categoría masculina de 60 kg entre el luchador vietnamita de Muay Nguyen Tran Duy Nhat y el tailandés Chaiwat Sungnoi.Nguyen Tran Duy Nhat ganó el título de campeonato mundial siete veces. En 2022, cosechó medallas de oro en los SEA Games 31 y en los Juegos Mundiales de Estados Unidos.Según Phan Ngoc Huy, presidente de la Federación local de Muay, All Star Fight 2023 es el primer torneo profesional de artes marciales al aire libre en Vietnam y reúne a muchos de los mejores luchadores de Muay y Kickboxing de Vietnam y Asia.Todos los partidos del torneo serán transmitidos en vivo por el canal HTV Sports y su plataforma de redes sociales./.