Hanoi (VNA)- La cultura vietnamita es extremadamente rica y diversa y el pueblo vietnamita se distingue por ser muy amigable, trabajador y creativo, destacó el investigador de política e historia vietnamitas y miembro del Partido Comunista Británico, Kyril Whittaker.En un intercambio con la Agencia Vietnamita de Noticias en Londres, Whittaker, quien vivió y trabajó en Vietnam, evaluó que la rica cultura del país indochino fue, ante todo, heredada de la historia, lo cual se refleja en los diseños artísticos y arquitectónicos en ciudades históricas como Hue y Hanoi con antiguos templos y pagodas.La diligencia y creatividad son características de la cultura vietnamita, que se demuestran mediante la existencia de muchas aldeas artesanales en todo Vietnam.Los sofisticados productos artesanales tradicionales creados con meticulosidad, cuidado y transmitidos de generación en generación se consideran la forma en que Vietnam preserva la historia y la cultura, una manera que otros países pueden aprender.Por otro lado, añadió que la innovación basada en lo tradicional también evidencia la creatividad de la cultura vietnamita, citando como ejemplo las obras “hoa kim sa” (dibujado por materiales metálicos), que refleja el arte tradicional Phap Lam (esmalte vítreo)- Hue, combinando metal y arena para crear pinturas modernas; o el recorrido nocturno en el Templo de la Literatura - Quoc Tu Giam que utiliza tecnología de mapeo 3D en Hanoi.Subrayó, además, que la cocina única y la rica vida cotidiana también son características únicas de la cultura vietnamita.Al referirse a la política de desarrollo cultural establecida en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Whittaker dijo que tal proceso no puede separarse del desarrollo del país.Destacó que el documento de la XIII magna cita del PCV estableció objetivos destinados a mejorar el crecimiento económico, reducir la pobreza, brindar atención médica y continuar promoviendo ampliamente la democracia socialista. Según el investigador, una sociedad feliz y saludable es un requisito previo para una cultura rica.Por otra parte, notificó que la cultura vietnamita ha absorbido la mayoría de las enseñanzas del Tío Ho y esto se refleja no sólo en la sociedad vietnamita sino también en las resoluciones del XIII Congreso Nacional del PCV y las ediciones anteriores.Whittaker mencionó las enseñanzas del Tío Ho sobre promover ahorro, rectitud y diligencia.Agregó que la cultura es una fuerza motriz que impacta fuertemente en la política exterior, la economía y la vida cotidiana. Esto se puede ver a través de los objetivos de política ambiental de Vietnam establecidos en la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV, incluidos la adaptación proactiva y efectiva al cambio climático; la prevención, la lucha y la mitigación de los desastres naturales y la pandemia; y la eliminación de los proyectos que contaminan el medio ambiente y la garantía del ecosistema y ecodiversidad; así como la construcción de una economía verde y circular.En la ocasión, Whittaker apreció el cambio positivo en la cultura de urbes dinámicas como Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, con sistema de transporte verde y áreas peatonales.Según el estudioso, la colocación de las personas en el centro es otro aspecto único de la cultura vietnamita. El desarrollo cultural no puede separarse del desarrollo humano y de la felicidad.Whittaker señaló que, en el discurso en la Conferencia Nacional de Cultura de Vietnam 2021, el secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, mencionó esta conexión con más detalle y la necesidad de preservar, embellecer y promover los valores culturales nacionales, tangibles e intangibles.Mientras, al abordar el papel de la cultura vietnamita en el proceso de construcción del país y la integración internacional, el investigador británico comentó que en los últimos años, la gastronomía, la música y la artesanía vietnamitas se han vuelto más populares y han atraído la atención en todo el mundo, igual que las imágenes de la vida cotidiana de los pobladores.En ese sentido, resaltó la eficiencia de la promoción de la cultura vietnamita entre los amigos internacionales mediante la diplomacia cultural.Por otra parte, evaluó la "Diplomacia de bambú" de Vietnam, que demuestra el compromiso del país indochino de unir fuerzas para desarrollar el comercio, la amistad y la cooperación con todos los países, al mismo tiempo de la conservación de la propia identidad, la salvaguardia de la independencia nacional y el cumplimiento de la política de defensa de cuatro “no” (no participar en alianzas militares; no asociarse con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales).Agregó que el hecho de que la cultura se basa en las personas es un aspecto esencial de una cultura formada sobre la base de los principios del marxismo-leninismo y el pensamiento de Ho Chi Minh./.