Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , participó hoy aquí en una conferencia de balance de actividades de la Oficina Parlamentaria en 2023.Durante la cita, el dirigente destacó los aportes de la Oficina al éxito del órgano legislativo en 2023, lo cual se refleja a través de la gran cantidad de trabajos realizados, la organización eficiente de sesiones parlamentarias y reuniones de las comisiones dependientes.Tras resaltar la profesionalidad de la Oficina, citó como ejemplo la celebración de programas sin precedentes como los Premios de Prensa Nacional sobre la Asamblea Nacional y los Consejos Populares (Dien Hong) y la conferencia sobre la implementación y leyes y resoluciones del Parlamento para interiorizar las direcciones del Comité Central acerca de la construcción y ejecución de legislaciones, entre otras.Apreció, además, las actividades relativas a las relaciones exteriores de la AN en 2023.Dinh Hue exigió a la Oficina seguir revisando y perfeccionando su aparato, funciones y misiones, a la par de estandarizar y regular todos los trabajos de las unidades dependientes y mejorar la construcción partidista.A su vez, el secretario general de la AN y jefe de la Oficina, Bui Van Cuong, subrayó que en la cita se acordaron orientaciones para el próximo año y lanzó el movimiento de emulación en 2024./.