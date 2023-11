Phnom Penh (VNA)- Una delegación de los exsoldados voluntarios, expertos vietnamitas y familiares de los combatientes vietnamitas caídos durante la guerra en Camboya concluyó hoy una visita de cinco días a las provincias camboyanas de Battambang y Siem Reap.Al intervenir en una reunión entre la comitiva y las autoridades de Siem Reap, el presidente del Consejo provincial, Ian Khun, agradeció al gobierno y al ejército popular de Vietnma por su apoyo al gobierno y al pueblo camboyanos tanto en el pasado como en el presente, especialmente el sacrificio inestimable de los soldados voluntarios vietnamitas por liberar al pueblo camboyano del régimen genocida en 1979.Destacó la creciente cooperación entre Siem Reap y las localidades vietnamitas, a la vez que mencionó la coordinación con la parte vietnamita en la búsqueda de los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron su vida en la localidad camboyana.Por su parte, Trinh Vinh Pha, vicepresidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya, afirmó que el periplo tiene como objetivo fortalecer más la amistad duradera de ambas naciones.Esperó que la cooperación integral entre los Partidos, Estados, gobiernos y pueblos de Vietnam y Camboya se fortalezcan en el futuro.Con anterioridad, en una recepción a la delegación, el gobernador de Battambang, Sok Lou, reveló que la localidad estableció relaciones de hermanamiento con varias localidades de Vietnam, a saber: Tra Vinh, Tay Ninh, Long An, Quang Nam y Da Nang. Estos vínculos muestran la fuerte cooperación entre las dos partes.Battambang ha estado coordinando con la provincia de Long An en la búsqueda y repatriación de restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas en la localidad, agregó.Durante su estancia en el país vecino, la delegación vietnamita también se reunió con la vicepresidenta del Partido Popular de Camboya (CPP) y presidente de la Asociación de Amistad Camboya-Vietnam, Samdech Men Sam An, y con el secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Camboya, general Neang Phat./.