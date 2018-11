La efigie, con la mano derecha y parte del pedestal roto, mide 140 centímetros de alto y se remonta a los siglos VI y VII (Fuente:VNA)

Vinh Long, Vietnam, 15 nov (VNA) - Una estatua de arenisca de la diosa hindú Saraswati, la primera de su tipo encontrada en Vietnam, se exhibe hoy en el museo de la provincia survietnamita de Vinh Long, en el delta del Mekong.La efigie, con la mano derecha y parte del pedestal roto, mide 140 centímetros de alto y se remonta a los siglos VI y VII.Fue descubierta por un residente en la comuna de Hoa Thanh del distrito de Tam Binh mientras extraía arena en el río Co Chien, en noviembre de 2016. Más tarde, esta persona donó la estatua a la Pagoda de Phuoc An en la comuna de Xuan Hiep, en el distrito de Tra On.En marzo de 2017, el personal del Museo Vinh Long visitó la pagoda para aprender sobre esta estatua, que con posterioridad fue entregada al museo para su conservación.Le Thanh Hien, subdirector del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Vinh Long, indicó que este objeto antiguo es particularmente raro y ayudará en la investigación de la historia local, especialmente en lo referente al surgimiento de la cultura y la religión de la India en Vietnam.También es valioso para la indagación arqueológica, cultural, religiosa, estética y técnica artesanal, agregó.Las autoridades de Vinh Long premiaron al ciudadano que encontró la estatua y a la pagoda de Phuoc An por el descubrimiento y la entrega del objeto a las autoridades.-VNA