Phnom Penh (VNA)- El primer ministro camboya no, Hun Sen, exigió a los espectadores mantener su dignidad mientras apoyan a los competidores camboyanos en los próximos Juegos Deportivos de Sudeste Asiático (SEA Games).Citó un mal ejemplo en 2016, cuando la selección de fútbol de Camboya jugó contra Timor Oriental y algunos fanáticos invadieron la cancha.El dirigente instó al pueblo a cumplir con las medidas de seguridad y orden social.Al mismo tiempo, exhortó a la gente, sin importar a qué grupo apoye, que adopte una actitud digna de no insultar al equipo o a los jugadores que no le gustan, ya sea directamente o a través de las redes sociales.Dijo que pierda o gane Camboya, como anfitriones, los camboyanos deben comportarse apropiadamente con los invitados.Según el Comité Organizador del evento deportivo de Camboya (CAMSOC), los atletas competirán en 37 deportes en casi 600 disciplinas; mientras que en ASEAN Para Games 12, en 13 deportes.Con el lema "Deportes: vivir en paz", los SEA Games 32 se llevarán a cabo del 5 al 17 de mayo en la ciudad capital de Phnom Penh y en otras cuatro localidades, a saber, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot y Kep./.