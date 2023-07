Do Van Son, excontador jefe del grupo AIC (Foto: chinhphu.vn)

Hanoi (VNA)- Do Van Son , excontador jefe del grupo vietnamita AIC, que fue buscado para investigaciones adicionales sobre una estafa de licitación de equipos médicos, se entregó a la policía.El portavoz del Ministerio de Seguridad Pública, teniente general To An Xo, dijo hoy en una conferencia de prensa del Gobierno que la Agencia de Policía de Investigación de la cartera admitió al hombre, de 46 años, que busca el arrepentimiento.La agencia llevó a cabo procedimientos para aclarar algunos detalles del caso, informó el oficial.El ministerio también solicita a otros que se están fugando a rendirse para obtener recomendaciones de sentencia indulgentes.Los fugitivos deben comunicarse con la agencia o las oficinas de representación vietnamitas en el extranjero para recibir orientación y apoyo en la entrega a través de los números de teléfono 069 2321654 ó 091 677 7767.En enero, el Tribunal Popular de Hanoi emitió veredictos de 30 meses hasta 30 años de prisión a la presidenta de la Junta administrativa de la empresa AIC y otros 35 involucrados por la violación de normas de licitación, abuso de competencias y actuación con negligencia, provocando severas consecuencias y soborno.En el caso acontecido en la mencionada corporación, el hospital de Dong Nai en la homónima provincia sureña y otras unidades, la presidenta de la Junta administrativa y también directora general de AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, recibió una sentencia total de 30 años de cárcel, por la trasgresión de normas sobre licitación provocando consecuencias graves y por soborno.Según la acusación de la Fiscalía Popular Suprema, Nguyen Thi Thanh Nhan dirigió directamente actos de violación de las normas de la Ley de Licitación para que la empresa AIC ganara ilegalmente contratos de un proyecto del Hospital General de Dong Nai por valor de más de 26,6 millones de dólares, lo cual provocó graves consecuencias, especialmente daños financieros de seis millones de dólares.El hecho de que Thanh Nhan entregó 2,19 millones de dólares a las personas en posiciones de responsabilidad para lograr tal objetivo fue ilegal, cometiendo el delito de cohecho./.