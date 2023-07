Washington (VNA)- El doctor estadounidense Andrew Wells-Dang resaltó los logros de cooperación entre Vietnam y Estados Unidos, luego de 28 años de la normalización de sus relaciones y 10 años del establecimiento de la asociación integral (25 de julio).Durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Washington, el experto sobre Vietnam en el Centro de Asia del Instituto para la Paz de Estados Unidos (USIP) enfatizó los hitos alcanzados por los dos países en la última década, incluidos los trabajos de desinfección de la dioxina, la búsqueda de personas desaparecidas en la pasada guerra en Vietnam y el amplio programa de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) en apoyo a personas infectadas por dioxina y tratamiento a objetos militares sin explotar.También las relaciones políticas, económicas y de seguridad se desarrollaron con fuerza en la última década, según Andrew Wells-Dang , citando las memorias "Nothing Is Impossible: America's Reconciliation with Vietnam" (Nada es imposible: la reconciliación de Estados Unidos con Vietnam), del ex embajador estadounidense en Vietnam, Ted Osius, que mencionó la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, a la Casa Blanca, en 2016.Aquella visita a Estados Unidos del máximo dirigente partidista de Vietnam demostró que se puede lograr un progreso en las relaciones entre los dos países a pesar de las diferentes instituciones políticas, en contribución a generar confianza en los más altos niveles políticos, valoró.Desde entonces, las administraciones del expresidente Donald Trump y del actual mandatario Joe Biden han seguido enfatizando que Estados Unidos apoya un Vietnam fuerte, próspero e independiente, subrayó y agregó que durante su visita a Hanoi, en abril de este año, el canciller Antony Blinken agregó la palabra "resistente".El compromiso de los líderes de ambos partidos políticos en los Estados Unidos puede ser la base para la creciente asociación integral binacional en los próximos años, comentó.El doctor Andrew Wells-Dang destacó también las buenas colaboraciones bilaterales en los campos de la diplomacia popular, economía, educación, seguridad marítima, medio ambiente, derechos humanos y defensa./.